Bourse de Paris : Le CAC 40 en légère hausse après une série de fusions-acquisitions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien profite de plusieurs opérations de fusions-acquisitions en cette veille de 1er mai, synonyme de fermeture des marchés sur Euronext. Le CAC 40 avance de 0,3% à 5.497,62 points et le SBF 120 progresse de 0,2% à 4.388,27 points. Plus forte hausse du CAC 40, AccorHotels gagne 2,1% à 46,93 euros après avoir annoncé l'acquisition du groupe suisse Mövenpick Hotel & Resorts pour 482 millions d'euros en numéraire. Sur le SBF 120, le laboratoire d'analyses Eurofins gagne également 2,7% à 445,80 euros en réaction à l'acquisition de Covance Food Solutions pour 670 millions de dollars. Technicolor profite d'achats à bon compte après avoir chuté en réaction à la présentation de son activité au premier trimestre. Le titre récupère la quasi totalité du terrain perdu depuis jeudi dernier et s'adjuge 7,4% à 1,34 euro. Le producteur de minéraux industriels Imerys cède en revanche 4,2% à 77 euros après avoir annoncé un recul de sa marge opérationnelle au premier trimestre. Le reste de la semaine sera marqué par la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine mercredi et par une nouvelle salve de résultats d'entreprises en France. (tvarela@agefi.fr) ed: ECH

