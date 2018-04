Le CAC 40 en légère hausse grâce à l'apaisement sur le front géopolitique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien s'inscrit en légère hausse vendredi à la mi-journée, profitant des signes d'apaisement des tensions géopolitiques à la suite des propos jugés plus conciliants sur la Syrie du président américain, Donald Trump. Le CAC 40 gagne 0,4% à 5.331,02 points, et le SBF 120 s'adjuge aussi 0,4%, à 4.267,54 points. En tête des valeurs en hausse, Klépierre grimpe de 4,5% à 34,53 euros après avoir renoncé à acquérir l'exploitant britannique de centres commerciaux Hammerson. L'action Vinci gagne 2,3% à 82,50 euros, au lendemain de l'annonce d'une augmentation du trafic dans ses aéroports au premier trimestre. ArcelorMittal prend 1,5% à 26,64 euros. Le sidérurgiste a soumis à la Commission européenne un plan de cessions dans le but de faire valider son projet d'acquisition de l'italien Ilva. Lanterne rouge de la place parisienne, GTT perd 10% à 49,44 euros, les investisseurs profitant d'un chiffre d'affaires globalement en hausse au premier trimestre, et conforme aux attentes bien qu'entaché par la baisse de l'activité de services, pour engranger quelques bénéfices après une très forte progression du titre en un an. (adore@agefi.fr) ed: LBO

