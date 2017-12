Le CAC 40 évolue en légère baisse dans un marché calme

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien fluctue faiblement mercredi, dans des volumes d'échanges réduits, après un week-end de quatre jours. Tandis que moins d'un milliard d'euros ont été échangés à ce stade sur le CAC 40, l'indice phare cède 0,14% à 5357,21 points. De son côté, le SBF 120 recule de 0,15% à 4278,34 points. Mardi, les marchés américains ont été marqués par le repli de l'action Apple, pénalisée par des craintes de ralentissement des ventes de l'iPhone X, ce qui pénalise par répercussion STMicroelectronics (-2,34%), un des fournisseurs du géant américain de l'électronique grand public. La hausse des cours du pétrole soutient les valeurs du secteur à l'image de Vallourec (+2,18%) alors que le prix du baril a atteint son plus haut niveau depuis deux ans et demi mardi soir à New York. GTT (+3,4%) profite en outre de l'annonce, vendredi dernier, d'un nouveau contrat d'équipement de navires méthaniers. En France, les chiffres mensuels du chômage seront publiés à 18h00. (gbayre@agefi.fr) ed : ECH