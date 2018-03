Le CAC 40 gagne 1,5%, porté par Casino et par le repli de l'euro

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 s'inscrit en nette hausse mardi à la mi-journée, après quatre séances consécutives de repli, profitant d'un léger accès de faiblesse de l'euro et tiré par l'action Casino. Le CAC40 avance de 1,5% à 5.141,99 points et le SBF120 de 1,5% également, à 4.131,46 points. Casino gagne 3,1% à 48,18 euros, après avoir signé un accord avec le géant américain Amazonvisant à proposer les produits alimentairesMonoprixaux clients du service de livraison AmazonPrime Nowà Paris et en proche banlieue. Le légerreplide la monnaie unique face au dollar donne en outre un coup de pouce aux entreprises très présentes hors de la zone euro, commeArkema, qui gagne 3% à 133,19 euros,STMicroelectronics, en hausse de 2,9% à 23,83 euros,et Safran, qui s'apprécie aussi de 2,9%, à 104,99 euros. Parmi les quelques valeurs dans le rouge mardi, Neopost perd 2% à 21 euros, lesté par des résultats décevants au quatrième trimestre. Sur le plan macroéconomique, les investisseurs attendent la publication, à 16h00, de l'indice de confiance des consommateurs américains du ConferenceBoard pour le mois de mars. (adore@agefi.fr) ed : LBO