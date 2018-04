Le CAC 40 monte à la mi-journée, porté par les résultats d'entreprise

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien poursuit sa hausse vendredi, les investisseurs portant leur attention sur les publications d'entreprises en l'absence d'indicateurs économiques majeurs et de nouveaux développements sur le plan des tensions géopolitiques. A la mi-journée, le CAC 40 gagne 0,5%, à 5.418,64 points, et le SBF 120 prend 0,4%, à 4.335,65 points. Sur le plan des valeurs, Elis gagne 5,7% à 20,30 euros. Le titre a été relevé de "conserver" à "acheter" par Berenberg, grâce à de meilleures marges dans ses régions historiques, en comparaison à ses concurrents. Fnac Darty s'adjuge 4,1%, à 94,10 euros, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires du premier trimestre jugé en ligne avec les attentes et de commentaires du groupe jugés encourageants sur sa marge brute. Faurecia perd 1,6% à 67,64 euros, après avoir ouvert en hausse suite à la publication d'un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre et à la confirmation de ses objectifs financiers pour 2018. Air France-KLM cède 3,2%, à 8,18 euros, l'intersyndicale Air France a annoncé de nouvelles grèves pour début mai. (adore@agefi.fr) ed: VLV

