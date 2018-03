Le CAC 40 poursuit son rebond, rassuré par Wall Street

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien poursuit son rebond mardi, dans le sillage de Wall Street, où les craintes d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et leurs alliés se sont atténuées après les déclarations de plusieurs membres du Parti républicain réticents à suivre Donald Trump dans cette voie. A la mi-journée, le CAC 40 avançait de 0,9% à 5.214,91 points, et le SBF 120 prenait 0,9% également, à 4.178,45 points.

Du côté des entreprises, Thales a publié des résultats qualifiés de records par le PDG Patrice Caine, avec une rentabilité opérationnelle de 9,8% en 2017, la plus forte enregistrée par le groupe. Le groupe de défense compte toujours finaliser l'acquisition de Gemalto au second semestre. Le titre gagne 4,9% à 94,10 euros. Eurofins a relevé ses objectifs de croissance pour cette année, tablant désormais sur un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros, contre 3,6 milliards d'euros précédemment, après une progression de ses revenus de 17% en 2017. L'action s'adjuge 3,7% à 479 euros. Après avoir grimpé de 9% lundi, Korian cède 5,7% à 27,34 euros. L'exploitant de maisons de retraite a démenti les spéculations sur un rachat du groupe par des fonds d'investissement. Orange s'est de son côté dit prêt à couper le signal de TF1 et des autres chaînes du groupe sur ses box, comme l'a fait Canal+, en attendant de trouver un terrain d'entente avec la première chaîne. Le titre TF1 gagne néanmoins 1,2% à 11,23 euros. Maisons du Monde publiera ses résultats mardi après la clôture de la Bourse de Paris.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO