Bourse de Paris : Le CAC 40 se dirige doucement vers un nouveau record en 10 ans

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Après avoir ouvert dans le rouge, la Bourse de Paris parvenait à grappiller quelques points vendredi à la mi-journée après avoir atteint la veille son plus haut niveau depuis la fin 2007. Le CAC 40 avance de 0,1% à 5.629,39 points et le SBF 120 progresse de 0,1% à 4.487,37 points. Veolia signe la meilleure performance du CAC 40, en hausse de 1,2% à 19,92 euros, tandis que Bouygues poursuit son repli dans le sillage de la publication de ses résultats trimestriels. Le titre lâche 1,8% à 40,68 euros. En tête du SBF 120, Ubisoft gagne 5,4% à 89,08 euros, porté par des résultats annuels meilleurs que prévu. Victime de prises de bénéfices après un bon de 12% jeudi en réaction à ses résultats du premier trimestre, Europcar se replie de 3,3% à 9,35 euros. Dans la journée, les investisseurs resteront attentifs aux négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi qu'à la formation du nouveau gouvernement italien. (tvarela@agefi.fr) ed : ECH

