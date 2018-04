Bourse de Paris : Le CAC 40 se reprend, aidé par de bonnes publications d'entreprises

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris poursuit sa reprise jeudi à la mi-séance, profitant de la petite hausse enregistrée par Wall Street mercredi et de bonnes publications d'entreprises pour tenter d'effacer sa baisse de la veille. Le CAC 40 gagne 0,5%, à 5.438,53 points, et le SBF 120 progresse aussi de 0,5%, à 4.338,61 points. En tête des progression du jour, Alten s'octroie 3,7%, à 81,05 euros, la publication du chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre étant bien accueillie par les investisseurs. Korian, qui s'adjuge 3,5% à 27,66 euros, et Safran, en hausse de 3,1% à 93,30 euros, tirent parti d'une hausse de leur chiffre d'affaires au premier trimestre et du maintient de leurs prévisions pour 2018. Technicolor accuse de son côté la plus forte baisse de la place parisienne, cédant 11% à 1,20 euro, après avoir averti sur son exposition à la baisse du dollar. Après la clôture des échanges jeudi, les investisseurs décortiqueront notamment les publications trimestrielles de Capgemini, (+0,5% à 105,15 euros), Saint Gobain, (-0,1% à 43,38 euros) et Vinci (+1% à 83,28 euros). (adore@agefi.fr) ed: LBO

