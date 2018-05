Bourse de Paris : Le CAC 40 termine en hausse de 0,4%, nouveau sommet depuis fin 2007

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris a terminé en hausse lundi, le CAC 40 grimpant même à un nouveau sommet en plus de 10 ans, profitant d'un accès de faiblesse de l'euro et dans un regain d'espoir de voir les Etats-Unis et la Chine éviter une guerre commerciale. Le CAC 40 a fini en hausse de 0,4%, à 5.637,51 points, un nouveau sommet en clôture depuis décembre 2007, et le SBF 120 s'est aussi adjugé 0,4%, à 4.494,91 points, son niveau de fin d'échanges le plus haut depuis juin 2007. Le marché parisien a évolué dans l'ensemble sans grand volume en l'absence de certains investisseurs du fait du jour férié de la Pentecôte. Les marchés de certains pays, comme l'Allemagne, sont fermés. Les Etats-Unis ont reporté l'application des tarifs douaniers sur les importations chinoises tandis que la Chine a promis d'accroître ses achats de biens américains afin de réduire le déficit commercial des Etats-Unis avec la Chine, des signaux jugés encourageants par les investisseurs et observateurs. Les Etats-Unis ont par ailleurs menacé l'Iran de nouvelles sanctions si le pays n'accepte pas ses conditions pour un nouvel accord sur le nucléaire, mais certains observateurs accueillent positivement la possibilité de discussions entre les deux pays. Une certaine prudence reste tout de même de mise face à l'arrivée au pouvoir d'une coalition dite "antisystème" en Italie. Du côté des actions, Vallourec a gagné 11,1%, à 5,81 euros, aidé par la vigueur des cours du pétrole et des commentaires optimistes d'UBS sur le titre. Total a fini quasi stable, à 54,50 euros. Selon des informations de presse, le groupe pétrolier, contraint de se désengager d'Iran suite à l'annonce du retour des sanctions américaines, cherche à accroître sa présence dans le gaz à Chypre. (adore@agefi.fr) ed: ECH

