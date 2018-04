Le CAC 40 termine en hausse de 2,6%, aidé par les espoirs d'apaisement entre USA et Chine

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien a terminé en hausse jeudi, pour la première fois de la semaine, ayant repris de la vigueur grâce aux espoirs d'un apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le CAC 40 a terminé en progression de 2,6%, à 5.276,67 points. Le SBF 120 a de son côté clôturé sur un gain de 2,5%, à 4.221,54 points. Plus forte hausse du SBF 120, Ubisoft s'est adjugé 10,8% à 73,86 euros, après avoir atteint en séance un nouveau sommet historique à 73,98 euros. Les investisseurs ont salué le succès du jeu d'action Far Cry 5, qui a enregistré le deuxième meilleur lancement de l'histoire de l'éditeur de jeux vidéo. Vinci a fini en hausse de 3% à 80,70 euros, après l'annonce du rachat par sa filiale Vinci Energies de Wah Loon Engineering, leader à Singapour des services d'ingénierie mécanique et électrique. BioMérieux a gagné 2,2% à 65,80 euros, après l'annonce de l'acquisition de l'américain Astute Medical. Air France-KLM a terminé en hausse de 2%, à 8,69 euros, résistant à l'annonce mercredi par l'intersyndicale de tous les métiers d'Air France de quatre journées de grève supplémentaires en avril. TF1 a peiné à se redresser, terminant en progression de 0,7% à 10,38 euros, après avoir fortement baissé en début de semaine. (adore@agefi.fr) ed : LBO

