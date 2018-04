Bourse de Paris : Le CAC 40 termine en hausse, porté par des résultats et Wall Street

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- La Bourse de Paris s'est reprise jeudi, profitant de la hausse de Wall Street mercredi et de bonnes publications d'entreprises pour d'effacer ses pertes de de la veille. Le CAC 40 a fini en hausse de 0,7%, à 5.453,58 points, et le SBF 120 a terminé sur un gain de 0,8%, à 4.351,13 points. Les investisseurs ont également salué des propos confiants du président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, sur la croissance en zone euro malgré la publication d'indicateurs plus mitigés depuis le début de l'année.

Du côté des entreprises, Korian, qui s'est adjugé 6% à 28,32 euros, et Safran, en hausse de 5,1% à 94,74 euros, ont tiré parti d'une hausse de leur chiffre d'affaires au premier trimestre et du maintien de leurs prévisions pour 2018. Alten s'est octroyé 3%, à 80,50 euros, la publication du chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre ayant été bien accueillie par les investisseurs. Technicolor a accusé de son côté la plus forte baisse de la place parisienne, cédant 9,3% à 1,23 euro, après avoir averti sur son exposition à la baisse du dollar. Les investisseurs surveilleront vendredi, Capgemini (+2,5% à 106,75 euros), Saint-Gobain (-1,4% à 42,81 euros) et Vinci (+0,6% à 82,98 euros), après des publications survenues après la clôture du marché jeudi. Airbus (+0,6% à 95,50 euros), Renault (-0,8% à 92,06 euros), et Sanofi (+0,7% à 66,31 euros), publieront leur point trimestriel avant l'ouverture vendredi. (adore@agefi.fr) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire