Bourse de Paris : Le CAC 40 termine en léger repli avant le discours de Trump sur l'Iran

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien a limité ses pertes mardi à l'issue d'une séance peu animée pour cause de jour férié en France et dominée par l'attentisme avant un discours de Donald Trump sur l'Iran. Le président américain doit annoncer mardi soir s'il maintient ou non les Etats-Unis dans l'accord sur le programme nucléaire iranien. Le CAC 40 a cédé 0,2%, à 5.521,93 points, et le SBF 120 a reculé de 0,1%, à 4.417,43 points. Parmi les principales baisses, TechnipFMC a lâché 4,1% après avoir grimpé la veille dans le sillage du cours du pétrole. Le cimentier LafargeHolcim a cédé 2,2% alors que son résultat d'exploitation a été affecté au premier trimestre par un hiver "exceptionnellement rigoureux en Amérique du Nord et en Europe". Le groupe a néanmoins confirmé ses objectifs annuels. Du côté des hausses, Suez a bondi de 8%. Le groupe de services aux collectivités devrait publier la semaine prochaine un chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation (Ebitda) en nette hausse au premier trimestre, mais son résultat opérationnel (Ebit) devrait stagner en raison des effets de change, estiment les analystes de Deutsche Bank.

Sur le front macroéconomique, le gouverneur de la banque centrale belge, Jan Smets, a déclaré s'attendre à ce que la BCE engage cet été le retrait progressif de son programme d'achats de titres. La production industrielle allemande a progressé de 1% en mars par rapport à février, tandis que la balance commerciale chinoise a retrouvé un solde positif en avril. L'euro a poursuivi mardi son repli face au dollar tandis que le baril de pétrole est redescendu de ses récents plus hauts. (fschott@agefi.fr) ed : LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire