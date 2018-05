Bourse de Paris : Le CAC 40 termine en petite hausse, soutenu par les valeurs pétrolières

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris a terminé en légère progression mercredi, dans le sillage de l'ouverture en hausse de Wall Street et de l'augmentation des cours du pétrole, au lendemain de l'annonce par le président américain, Donald Trump, de la sortie des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Les indices parisiens ont passé la séance à osciller faiblement autour de l'équilibre, pour voir le CAC 40 terminer en hausse de 0,2% à 5.534,63 points, et le SBF 120 sur un gain également de 0,2%, à 4.426,58 points. Dans un marché peu animé entre deux jours fériés, même si la place parisienne reste ouverte, les investisseurs se sont concentrés sur les conséquences possibles de la décision américaine pour les entreprises françaises présentes en Iran, dont PSA, qui a perdu 1,5% à 20,01 euros, Renault, qui a cédé 0,7% à 88,54 euros, et Airbus, en repli de 1,1% à 99,16 euros. Total, pourtant présent en Iran à travers le projet d'exploitation de gaz naturel offshore de South Pars, est parvenu à gagner 1,9% à 52,78 euros, grâce au rebond des cours du pétrole, qui prenaient 2,8% à Londres comme à New York. Suivant également l'appréciation du baril d'or noir, Vallourec a pris la tête du SBF 120 en gagnant 3,7% à 5,08 euros, et TechnipFMC, qui publiera par ailleurs ses résultats trimestriel après la clôture de Wall Street, s'est adjugé 3,4% à 27,85 euros. De son côté, Suez (-8,8% à 11,93 euros) a effacé la totalité de ses forts gains de la veille, que des opérateurs ont mis sur le compte d'une erreur d'ordre. Jeudi, les investisseurs guetteront la réaction en Bourse de Rubis (+0,2% à 64,65 euros), EDF (+1,5% à 11,86 euros) et Aperam (stable à 40,60 euros), après leur publication trimestrielle. (adore@agefi.fr) ed: LBO

