Bourse de Paris : Le CAC40 vers de nouveaux sommets

Cette séance du jeudi 17 mai est riche en publications à la Bourse de Paris et sur les autres places européennes. L'appétit au risque reste élevé, avec des indices qui évoluent sur leurs meilleurs niveaux annuels. Le passage du 10 ans américain à 3,1% ne semble plus contrarier les professionnels. Hier, l'ancienne économie a pris le relai de la nouvelle pour relancer les indices américains. Les bons chiffres de Macy's ont réveillé le secteur de la distribution et de la consommation, permettant au S&P500 de terminer sur un gain de 0,41%. Mais que les amateurs de "techs" se rassurent, Intel, Apple ou AMD ont aussi brillé. La dynamique des valeurs liées aux dépenses des ménages américains a naturellement alimenté le débat sur l'inflation et donc sur les taux directeurs. L'autre thème dominant, c'est la poursuite de l'ascension des rendements obligataires, avec un T-Bond à 10 ans qui a accroché les 3,1%, son meilleur niveau depuis juillet 2011. Des niveaux qui font refleurir l'éternel débat sur un arbitrage des actions au profit des obligations, et son point d'inflexion.



Pour le reste, c'est la routine : Donald Trump et Kim Jong Un continuent à souffler le chaud et le froid sur le sommet historique qui doit se tenir en juin, même si le président américain a fait montre de souplesse après la saillie du dictateur nord-coréen, qui a menacé de renoncer à la rencontre après la tenue de manœuvres militaires entre les américains et les sud-coréens. En Italie, il n'y a toujours pas de gouvernement, et c'est tant mieux, semblent penser les investisseurs. La coalition contre nature M5S / Ligue effraie et pèse sur l'euro, surtout après la diffusion d'un mémo interne aux négociations en cours, évoquant une annulation de dette et une sortie de l'euro. Même si les protagonistes ont rapidement révélé que ce projet était obsolète, l'état d'esprit est inquiétant.



La faiblesse de l'euro contribue à soutenir le CAC et le DAX, qui ont encore progressé hier à l'inverse d'autres indices européens. L'indice parisien évolue sur ses meilleurs niveaux de l'année



Les temps forts économiques du jour



Après une séance riche en indicateurs hier, la journée sera plus calme, en particulier en Europe où la balance commerciale italienne (10h00) sera la seule statistique majeure du vieux continent. Aux Etats-Unis, l'indice Philly Fed (14h30, consensus +0,4%)et les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30, consensus 216.000) précèderont l'indice des indicateurs avancés du Conference Board (16h00, consensus +0,4%).



L’euro a repassé le cap symbolique des 1,18 face au dollar, après l'avoir enfoncé brièvement. Il se négocie à 1,18258. Le pétrole continue à gagner du terrain, à 79,357 USD le baril de Brent et 71,71 USD le baril de WTI. L'once d'or reste sous les 1.300 UDS, précisément à 1.292 USD ce matin.



Les principaux changements de recommandations



• Oddo BHF reste acheteur de Crédit Agricole, avec un objectif révisé de 17,60 à 17,20 euros.

• AlphaValue passe d'achat à accumuler sur Elior, avec pour objectif 17,70 euros.

• Kepler Cheuvreux rehausse d'alléger à conserver son avis sur Imerys, avec un objectif porté de 65 à 71 euros.



L’actualité des sociétés



La grève chez Air France a pesé sur le trafic d'ADP en avril. Europcar a publié des résultats trimestriels en baisse. GTT a décroché deux nouvelles commandes en Asie. Le consortium Toll Collect, dont Vinci fait partie, va payer 3,2 milliards d'euros à l'Allemagne pour le retard pris dans le déploiement d'un système de taxation des poids lourds. Innate Pharma a publié des données prometteuses sur la combinaison monalizumab et durvalumab dans le cancer colorectal, mais l'essai n'en est qu'à la phase I. Ipsen va pouvoir vendre son Cabometyx en traitement de première ligne du cancer du rein avancé en Europe. Le traité de fusion d'ANF par Icade a été signé.



Sur l'agenda France, ce sont les résultats de Vivendi, de Suez, de Natixis, de Lagardère, de Bouygues ou de CGG qui monopoliseront l'attention. Ailleurs en Europe, les belges de KBC, les "néerlandais" d'Altice, les danois d'AP Moller Maersk, les britanniques d'Experian et les luxembourgeois de RTL Group sont aussi sur les tablettes, comme Wal-Mart et Applied Materials aux Etats-Unis.

