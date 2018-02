Le Conseil d’administration de Veolia a décidé de proposer le renouvellement du mandat d’Antoine Frérot

Regulatory News:

Le Conseil d’administration de Veolia (Paris:VIE), réuni ce jour, a décidé, sur proposition de son Comité des nominations et rémunérations, de proposer à l’Assemblée Générale de renouveler le mandat d’administrateur d’Antoine Frérot.

Le Conseil d’administration désignera Antoine Frérot comme Président-Directeur général de Veolia Environnement pour un nouveau mandat de quatre ans, sous réserve du vote de l’Assemblée Générale.

…..

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit 54 millions de mégawattheures et valorisé 30 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 24,39 milliards d’euros. www.veolia.com

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180221006035/fr/