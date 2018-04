Communiqué de presse



Le FCP Vatel Small Cap Flexible résiste bien dans un contexte de marché agité



Paris, le 24 avril 2018– Après une belle année 2017, la société de gestion Vatel Capital annonce que son fonds flexible dédié aux small caps a enregistré une performance trimestrielle de 0,31 %

Dans un environnement de marché marqué par de fortes turbulences fin janvier, le FCP Vatel Small Caps Flexible confirme son profil défensif.

Après une progression de 9,5 % en 2017, avec une volatilité moyenne annuelle de 6,62 %, le FCP a enregistré une performance légèrement positive au cours des trois premiers mois de l'année. Et cela alors que le CAC 40 a reculé de 2,7% sur la même période.

Cette performance a été réalisée avec une exposition actions à 26,9 %, en légère baisse sur le trimestre. Les cinq principales participations actions représentent 17,45 % de l'actif net sachant que les obligations d'entreprises représentent 63,4 % de l'actif net.

Fin mars, le fonds avait, pour la deuxième fois en trois ans, remporté le Thomson Lipper Fund Award 2018 dans la catégorie « Fonds Flexibles EURO » en affichant le meilleur couple rendement risque par rapport à ses pairs sur une période de 5 ans.

Vatel Small Cap Flexible est un FCP diversifié visant à réaliser une performance nette supérieure à 6% par an sur la durée de placement recommandée. La stratégie employée est une gestion active et discrétionnaire, l'exposition aux actions pouvant en particulier varier entre 0 et 100% :



A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 350 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté » et en 2015 du Lipper Fund Award obtenu pour le FCP Vatel Small Caps Flexible. En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service.

En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

Pour plus d'informations : www.vatelcapital.com