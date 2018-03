Communiqué de presse



Le FCP Vatel Small Caps Flexible remporte

le Thomson Lipper Fund Award 2018



Paris, le 21 mars 2018–La société de gestion Vatel Capital est, pour la deuxième fois, lauréate de ce prix remis par Thomson Reuters.

Déjà primé en 2015, le FCP (Fonds Commun de Placement) Vatel Small Caps Flexible (FR0010916916) affiche le meilleur couple rendement risque par rapport à ses pairs dans la catégorie « Fonds Flexibles EURO » sur une période de 5 ans.

Cette nouvelle récompense reflète les bonnes performances du fonds, qui se sont traduites par un gain de 9,52% en 2017 et de 59,75% sur 5 ans, et lui ont permis d'être référencé en assurance-vie auprès de SPIRICA (groupe Crédit Agricole) depuis octobre 2017.

Vatel Small Caps Flexible est un FCP diversifié visant à réaliser une performance nette supérieure à 6% par an sur la durée de placement recommandée. La stratégie employée est une gestion active et discrétionnaire, l'exposition aux actions pouvant en particulier varier entre 0 et 100% :

Fin 2017, l'exposition en actions, en baisse par rapport à l'an passé, représentait 28,2 % de l'actif net tandis que la part en obligations d'entreprises constituait 72,4 % de l'actif net.



A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 350 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté » et en 2015 du Lipper Fund Award obtenu pour le FCP Vatel Small Caps Flexible. En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service.

En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

Pour plus d'informations : www.vatelcapital.com