Le FTSE 100 a terminé en baisse de 0,5%, lesté par la livre et BP

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Le FTSE 100 a terminé mardi en baisse de 0,5%, à 7.648,10 points, lesté par l'appréciation de la livre sterling, qui s'est hissée à un plus haut en trois mois face au dollar. Parmi les poids lourds de la cote, le géant pétrolier BP a cédé près de 1% après avoir annoncé une provision exceptionnelle de 1,5 milliard de dollars liée à la réforme fiscale américaine. Le secteur de l'assurance figure parmi les plus fortes baisses, Admiral Group ayant cédé 2,7% et Standard Life Aberdeen, 2,6%. La hausse de la livre "n'est pas une bonne nouvelle" pour les actions britanniques, a commenté Connor Campbell, analyste de Spreadex. Les investisseurs espèrent qu'il ne s'agit que d'un "cahot dans la course aux records du FTSE" et non d'une "inquiétude lancinante" avant la publication des résultats commerciaux des grands distributeurs britanniques, à commencer par ceux de Next mercredi, a-t-il ajouté.

-Jessica Fleetham, Wall Street Journal (Version française François Schott) ed : LBO