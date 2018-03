Le G20 plaide pour plus de dialogue sur le commerce

BUENOS AIRES, 20 mars (Reuters) - Les pays du G20 ont réaffirmé mardi leur engagement à combattre le protectionnisme et souligné la nécessité "d'actions et d'un dialogue supplémentaires" sur le commerce, trois jours avant l'entrée en vigueur de droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium.

Réunis en Argentine, les ministres des Finances et les banquiers centraux des 20 principales économies mondiales ont débattu des risques pour la croissance mondiale liés à une éventuelle guerre commerciale déclenchée par ces tarifs douaniers américains, que les Etats-Unis devraient accompagner vendredi de sanctions commerciales contre la Chine.

"Le commerce international et l'investissement sont des moteurs importants de la croissance, de la productivité, de l'innovation, de la création d'emplois et du développement", est-il écrit dans le communiqué final de cette réunion de deux jours.

"Nous réaffirmons les conclusions de nos dirigeants au sujet du commerce lors du sommet de Hambourg et reconnaissons la nécessité d'actions et d'un dialogue supplémentaires. Nous oeuvrons au renforcement de la contribution du commerce à nos économies." (Jan Strupczewski Bertrand Boucey pour le service français)