Le Groupe Aduno affiche un résultat impressionnant en 2017

Le Groupe Aduno, spécialiste suisse du paiement sans numéraire, fait état d'un résultat réjouissant pour l'exercice 2017. L'environnement économique favorable et la substitution continue du numéraire par les paiements par cartes ont dopé les ventes dans les opérations avec les cartes. Les opérations de crédit privé et de leasing ont connu une dynamique impressionnante. La base de fonds propres, à nouveau renforcée, constitue un fondement solide pour la poursuite de la croissance.

Zurich, le 20 avril 2018 - Le Groupe Aduno a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 459.6 mio durant l'exercice 2017, ce qui correspond à un recul de 3,9% par rapport à l'année précédente. Toutefois, le chiffre d'affaires 2016 comprenait un revenu exceptionnel issu de la vente de Visa Europe Ltd. Corrigé de cet effet exceptionnel, le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 est supérieur de 7,6% à celui de l'année précédente. Le résultat opérationnel de 2017, à CHF 102.8 mio, est inférieur à celui de 2016, également en raison du revenu exceptionnel provenant de la vente de Visa. Corrigé de tous les facteurs exceptionnels, le résultat opérationnel est ressorti en légère progression. Le bénéfice net inscrit au bilan, de CHF 191.6 mio, est nettement supérieur à celui de l'année précédente (CHF 118.5 mio).

Martin Huldi, Chief Executive Officer du Groupe Aduno: «Le Groupe Aduno a continué sur la lancée des années passées en enregistrant à nouveau une forte croissance des volumes. Le nombre de cartes a augmenté de plus de 4% et la hausse du volume des transactions a même frôlé les 9%. Cette évolution dope notre chiffre d'affaires et favorise naturellement aussi les revenus. Durant l'exercice sous revue, le domaine Consumer Finance a nettement repris de la vitesse.»

Forte croissance du domaine Payment

En 2017, le domaine Payment a fait l'objet d'une réorganisation. Depuis la vente de l'activité Acquiring/Terminal à SIX Payment Services SA, le Groupe Aduno se concentre dorénavant sur l'activité Issuing dans le domaine Payment. Par ailleurs, le Groupe Aduno a acquis une participation majoritaire (70%) dans Contovista SA et développé son positionnement dans le domaine Finance Management et Analytics.

Durant l'exercice sous revue, le domaine Payment a dépassé de 8,9% le chiffre d'affaires transactionnel dans le domaine Issuing, franchissant ainsi pour la première fois la barre des CHF 9 mia, à CHF 9'027 mio. Grâce à la substitution continue du numéraire par les paiements par cartes, le chiffre d'affaires moyen par carte a sensiblement augmenté.

Le produit des commissions est nettement supérieur au niveau de l'exercice précédent, ce qui constitue un résultat remarquable dans le contexte du nouvel abaissement de 0,70% à 0,44% de la commission d'interchange depuis le 1er août 2017. Cette évolution s'explique avant tout par l'augmentation du volume de transactions ainsi que, dans une moindre mesure, par des modifications tarifaires.

Le nombre de cartes a de nouveau enregistré une forte hausse de 4,4% en 2017, à 1,49 million, et ce, non seulement grâce à la coopération toujours fructueuse avec les banques mais aussi grâce à la baisse du nombre de résiliations de cartes par rapport à l'exercice précédent. En conséquence, le produit des cotisations annuelles a également augmenté dans le sillage de la hausse du nombre de cartes.

Nouvelles offres inédites

Avec le lancement de la Debit Mastercard® et de la Mastercard® Flex, le Groupe Aduno est entré dans le secteur des cartes de débit. Les nombreuses fonctionnalités de ces produits - paiement sans contact, commerce électronique et paiements mobiles, acceptation dans le monde entier, sécurité et contrôle intégral des dépenses - couvrent parfaitement les besoins des clients.

L'histoire à succès du service numérique VisecaOne s'est poursuivie: la société permet aux clients d'avoir une vue d'ensemble de leurs cartes de paiement et de les contrôler sur leur smartphone et en ligne. L'application VisecaOne a déjà été téléchargée plus de 700'000 fois et enregistre 250'000 utilisateurs actifs par mois. Le développement du porte-monnaie numérique pour les achats en ligne, Viseca Masterpass, a également été un succès. Actuellement, plus de 700'000 clients Viseca sont enregistrés à Masterpass et peuvent ainsi régler leurs achats facilement, rapidement et de manière sécurisée dans quelque 300'000 boutiques en ligne.

Consumer Finance dynamise les nouvelles affaires

Durant l'exercice 2017, le domaine Consumer Finance a vu les nouvelles affaires augmenter de 14,8%, à CHF 943 mio. L'ensemble du portefeuille de crédit a progressé de 7,0%, à CHF 1'339 mio.

Le domaine du crédit privé a enregistré une croissance de 6,5% du volume des nouvelles affaires et de 5,1% du portefeuille. Cette croissance significative a été réalisée tant dans les opérations indirectes et directes que dans celles des succursales. Concernant les opérations en ligne, cashgate a lancé un contrat de crédit entièrement numérique en 2017. Grâce à l'identification vidéo et à une signature électronique qualifiée, les clients peuvent souscrire leur contrat en toute simplicité et en temps réel, en ligne ou sur un téléphone portable.

Dans le domaine du leasing, les nouveaux contrats ont progressé de 25,1%, alors qu'ils étaient encore en baisse l'année précédente. Les portefeuilles ont progressé de 9,2% par rapport à 2016. Cette hausse est attribuable au nouveau modèle de leasing assorti d'un taux d'intérêt attrayant, au financement de chariots de stockage pour les négociants introduit l'année précédente, ainsi qu'à la coopération avec un constructeur automobile innovant.

Nouveau renforcement de la base de fonds propres

Au 31 décembre 2017, le total du bilan s'est inscrit à CHF 2'212 mio, contre CHF 2'292 mio à la fin de l'année 2016. Les fonds propres s'élevaient à CHF 807 mio, contre CHF 643 mio fin 2016. Le ratio de fonds propres, de 36,5%, est encore nettement supérieur à celui de l'exercice précédent (28,0%).

Collaboratrices/collaborateurs

Les effectifs du Groupe Aduno ont diminué à la fin de l'année 2017, s'élevant à 717 collaborateurs (équivalents temps plein), ce qui s'explique par la vente de l'activité Acquiring/Terminal.

Perspectives

L'actuel environnement économique et les perspectives conjoncturelles favorables permettent au Groupe Aduno d'envisager l'avenir avec optimisme. Toutes les conditions sont réunies pour que 2018 soit une bonne année. En 2018, la principale priorité stratégique est de nouveau la transformation numérique. Le Groupe Aduno va, entre autres, développer le service numérique VisecaOne et offrir d'autres services Analytics aux clients. Les nouvelles cartes de paiement Debit Mastercard® et Mastercard® Flex vont être lancées dans d'autres banques dans le courant de l'année. Le Groupe Aduno est bien positionné pour profiter des tendances à l'œuvre dans le secteur - passage du numéraire aux cartes de crédit, au paiement numérique et aux services numériques.

Le rapport annuel 2017 est disponible dans son intégralité sous reports.aduno-gruppe.ch