Le Groupe EUROPCAR devient EUROPCAR MOBILITY GROUP

Un nouveau nom et une nouvelle identité pour accompagner la transformation du Groupe

Le groupe Europcar (Paris:EUCAR) est, depuis près de 70 ans, un des principaux acteurs de la mobilité. A travers son métier historique de location de voitures, Europcar a inscrit de longue date les fondamentaux de l’économie de l’usage et du partage dans son cœur de métier, la mobilité.

Depuis 2014, le groupe Europcar a entrepris une profonde transformation en accélérant son développement international (ex : Chine), en adressant de nouveaux cas d’usage de location de voitures (ex : low-cost), ainsi qu’en diversifiant ses activités au-delà de son métier historique. D’un spécialiste de la location de voitures, le Groupe est devenu un fournisseur global de solutions de mobilité, offrant une large palette de services : location de voitures, location d’utilitaires, services de chauffeur, auto-partage (car-sharing) et location de voitures entre particuliers.

« Les besoins et attentes de nos clients évoluent rapidement, et nous savons tous désormais que le modèle traditionnel qui consiste à posséder une voiture ne convient plus à tout le monde aujourd’hui. En outre, grâce à la technologie et au digital, il existe maintenant beaucoup d’autres solutions à la fois astucieuses et économiques pour se déplacer d’un point à un autre, et c’est, au final, ce qui compte vraiment.

Dans ce contexte, il y a clairement un besoin pour l’émergence de fournisseurs globaux de mobilité, aptes à faciliter la vie des gens. Nous sommes convaincus que nous sommes en bonne position pour jouer un rôle de leader dans ce changement de paradigme. Nous voulons être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicule.

Etant donné les besoins de marché identifiés et nos principales forces – parmi lesquelles un réseau mondial dense et une expertise reconnue en management de flottes – nous pensons que réaliser cette mission nous permettra de créer durablement de la valeur et de la croissance » - Caroline Parot, Présidente du Directoire, Europcar Mobility Group.

Ces dernières années, la stratégie de croissance du Groupe s’est notamment concrétisée par un certain nombre d’acquisitions, parmi lesquelles Ubeeqo, une start-up européenne spécialiste de l’auto-partage, et par celle de Brunel, une société de services de chauffeur. Plus récemment, le Groupe a également réalisé l’acquisition de Scooty, une start-up de partage de scooters électriques en libre-service.

Le Groupe a également pris des participations minoritaires dans Snappcar, la 2ème plus importante société d’auto-partage entre particuliers en Europe, et Wanderio, une plateforme multimodale de recherche et de comparaison de moyens de transport.

Parallèlement à ces investissements dans les solutions de nouvelle mobilité, le Groupe continue de renforcer son expertise d’origine en location de véhicules, en visant à mieux couvrir l’ensemble des besoins des clients quels que soient leur budget et leur usage. En 2017, cet engagement a été marqué par l’acquisition de Goldcar, le leader de la location de voitures low-cost en Europe, et par celle de Buchbinder, un des leaders de la location de véhicules en Allemagne.

L’expression d’un groupe diversifié et d’un acteur global de la mobilité

Dans un contexte d’accélération de sa transformation, avec un portefeuille de marques désormais plus riche et diversifié, le nom EUROPCAR MOBILITY GROUP s’est imposé comme l’expression évidente des objectifs du Groupe.

« Nous avions besoin d’un nom qui incarne la transformation du Groupe pour nos développements futurs, en utilisant la force de notre métier historique et de notre position de numéro 1 dans la location de véhicules. Le nom EUROPCAR MOBILITY GROUP capitalise sur la marque Europcar, tout en fournissant l’environnement de mobilité favorable à nos futures acquisitions. Avec EUROPCAR MOBILITY GROUP, nous voulons également générer un nouvel état d’esprit en interne : nous voulons que nos collaborateurs se sentent appartenir à un groupe plus vaste ; un groupe qui est très bien positionné pour le futur. » - Caroline Parot, Présidente du Directoire.

Le changement de nom du Groupe a été approuvé pendant l’Assemblée Générale des actionnaires qui a eu lieu le 17 mai dernier.

“Le nouveau nom du Groupe et sa nouvelle identité visuelle connecte toutes nos marques entre elles, avec un symbole très distinctif composé à partir des 3 initiales du nom EUROPCAR MOBILITY GROUP. Les formes rondes, les lignes qui s’entrecroisent et les couleurs fraîches suggèrent la facilité et la fluidité de nos solutions, ainsi que les connections entre nos différentes marques et nos différents services de mobilité » - Xavier Corouge, Directeur Marketing, Digital & Clients du Groupe.

Tout en faisant partie de EUROPCAR MOBILITY GROUP, chaque marque commerciale du Groupe va être renforcée, en donnant à chacune un territoire d’expression spécifique visant notamment à accroître l’engagement clients. En effet, le nom du Groupe ne remplace pas la marque commerciale Europcar, ni aucune autre des marques commerciales.

« Chaque fois que nous parlerons en tant que Groupe, chaque fois que nous agirons en tant que Groupe, c’est ce nouveau nom que nous utiliserons. Les opportunités seront nombreuses et couvriront toutes les décisions stratégiques et engagements que nous prenons en tant que Groupe présent dans 133 pays, ainsi que toutes les relations que nous avons avec nos investisseurs, actionnaires, partenaires et fournisseurs, collaborateurs et candidats. » - Valérie Sauteret, Directrice de la Communication du Groupe.

Les marques de EUROPCAR MOBILITY GROUP:

Europcar – Leader européen de la location de voitures, fourgonnettes et camions

Goldcar – Leader européen de la location de voitures low-cost

InterRent – Spécialiste de la location de voitures (segment moyen de gamme, focalisé sur les locations loisirs)

Buchbinder – Un des leaders de la location de voitures en Allemagne

Ubeeqo – Start-up européenne spécialisée dans l’auto-partage (BtB, BtC)

Bluemove – Société de car-sharing espagnole

GoCar – Société de car-sharing irlandaise

E-car Club – Société britannique proposant un club de voitures électriques en “pay-per-use”

Scooty – Start-up de partage de scooters électriques en libre-service

Brunel – Société de services chauffeur basée à Londres

Snappcar*: 2ème plus importante société d’auto-partage entre particuliers en Europe

Wanderio*: plateforme multimodale de recherche et de comparaison de moyens de transport

*participations minoritaires.

Le plan de lancement et de déploiement

Le déploiement du nouveau nom du Groupe sera progressif et prendra plusieurs mois.

Appropriation interne

Le nouveau nom et la nouvelle identité visuelle ont été présentés en avant-première aux Top Managers du Groupe, avant soumission à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires du 17 mai. La révélation interne a démarré le 18 mai, à travers différents moyens et canaux.

Les communications internes vont se poursuivre d’une part avec l’implémentation de la nouvelle charte graphique, d’autre part avec le déménagement du siège social du Groupe, de Voisins-le-Bretonneux vers un tout nouveau bâtiment, Boulevard Berthier, Paris 17ème, qui incarnera également la transformation du Groupe.

Plan de communication externe

La communication externe s’appuiera sur la diffusion du film « The Future is about Mobility », notamment via les réseaux sociaux du Groupe et le site corporate du Groupe, et sur des initiatives en relations presse et relations publiques, déclinées en France et à l’international.

Agences conseil :

Identité visuelle : Brand Image

Création du film en motion design : Eroiq

Accompagnement du lancement : Publicis Consultants

A propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris.

La mission de Europcar Mobility Group est d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicule, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures, location d’utilitaires, service de chauffeur, car-sharing ou location de voitures entre particuliers.

La satisfaction des clients est au coeur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.

Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – une société Européenne spécialisée dans la gestion de flotte et des solutions de mobilités à destination des entreprises et du grand public.

Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 133 pays (incluant 16 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

Retrouvez de plus amples informations sur le site :

www.europcar-mobility-group.com

