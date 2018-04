Le Groupe Europcar élargit son réseau de Représentants Commerciaux

Regulatory News:

Au cours des dernières années, le Groupe Europcar (Paris:EUCAR), l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité, a accéléré le développement de son large réseau de Représentants Commerciaux à travers le monde. Ces Représentants Commerciaux sont une belle opportunité pour attirer de nouveaux clients et promouvoir le Groupe Europcar à travers le monde.

Les représentants commerciaux sont un soutien complémentaire pour le développement de nouvelles opportunités commerciales pour le Groupe Europcar.

Déjà présents dans 34 pays, les Représentants Commerciaux sont désormais déployés dans les filiales pays du Groupe Europcar comme la France, le Royaume-Uni, l’Irlande ou la Belgique. L’objectif est de développer davantage les activités de ventes et de marketing avec une attention toute particulière sur le business transfrontalier et les flux entrants.

Les Représentants Commerciaux représentent un canal de vente important et qui est en croissance, en parallèle des agences de voyage en ligne, des brokers et de tous les autres canaux intermédiaires.

Le Groupe Europcar élargit son portefeuille de marques et propose de plus en plus de solutions de mobilité permettant ainsi aux Représentants Commerciaux de proposer des offres variées à leurs clients.

« Accélérer le déploiement international de nos solutions de mobilité fait partie intégrante de notre stratégie et les Représentants Commerciaux sont l’un de nos piliers pour continuer à nous renforcer et à nous développer à travers le monde. La présence de ces Représentants Commerciaux sur de nouveaux marchés en Europe est une belle opportunité d’accélérer les avantages de nos réseaux transfrontaliers et des flux entrants et nous étudions actuellement de nouvelles propositions pour intégrer des Représentants Commerciaux dans d’autres pays. Nous espérons pouvoir annoncer l’intégration de nouveaux Représentants Commerciaux d’ici la fin de l’année pour renforcer notre réseau de ventes », explique Marcus Bernhardt, Directeur Général de la BU International Coverage du Groupe Europcar.

