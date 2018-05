Le Groupe PSA choisit la technologie Punch Powertrain pour ses futures transmissions électriques

Regulatory News :

Groupe PSA : un groupe engagé vers l’électrification

Le Groupe PSA (Paris:UG) a entrepris d’accélérer sa transition vers les véhicules électrifiés (Hybrides et électriques) avec l’objectif de développer une offre électrifiée pour 100 % de ses gammes d’ici à 2025. La sélection de Punch Powertrain comme fournisseur de boîtes électrifiées de prochaine génération relève donc d’un choix stratégique majeur.

La DCT : une boîte à double embrayage de référence

La principale raison ayant poussé le constructeur à conclure un accord de coopération avec Punch Powertrain réside dans la conception révolutionnaire de sa boîte à double embrayage brevetée qui permet de réduire le nombre de composants et donc le poids et le volume de l’ensemble. Cette boite offre, en outre, un excellent niveau de performance et une consommation de carburant réduite pour un coût compétitif. La boîte de prochaine génération, en configuration 48V, équipera les futurs modèles du Groupe PSA. Par ses caractéristiques exceptionnelles, cette boite devient une référence dans les boîtes à double embrayage sur le segment des véhicules utilitaires légers et véhicules de tourisme.

Punch Powertrain s’engage et investit pour son client

Punch Powertrain a réalisé d’importants investissements afin de répondre aux exigences d’un projet d’une telle ampleur, notamment par l’acquisition d’Apojee, expert en électronique de puissance.

Une stratégie de croissance internationale

Ce contrat avec le Groupe PSA est une étape majeure dans la stratégie de Punch Powertrain dont l’ambition est de devenir le fournisseur mondial de l’industrie automobile. Pour assurer sa croissance durable et continue, l’entreprise s’est fixé une double mission : étoffer son portefeuille de produits et se doter d’une base de clients internationale sur les grands marchés. Avec le Groupe PSA comme premier grand client européen, Punch Powertrain remplit déjà son second objectif : consolider sa position en Europe et étendre son empreinte internationale.

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégie ‘Push to Pass ’constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie. Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur groupe-psa.com/fr.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

A propos de Punch Powertrain

Punch Powertrain est un fournisseur indépendant de systèmes de transmission innovants et économiques. Avec à son actif plus de 45 ans d’expérience dans la production et le développement de transmissions à variation continue (CVT), Punch Powertrain intensifie depuis plusieurs années ses efforts de recherche et d’innovation. L’entreprise développe actuellement des boîtes à double embrayage (DCT) et des systèmes de propulsion hybrides (48V et plug-in) et électriques. Punch Powertrain vise un chiffre d’affaires annuel de 2,5 milliards d’euros en 2022, soit au moins le triple de celui réalisé en 2017.

