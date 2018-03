Le Groupe PSA : emov lance le premier service d'autopartage électrique à Lisbonne

Regulatory News:

Fort de son succès à Madrid, emov compte déjà plus de 160 000 clients depuis son lancement en décembre 2016 avec une flotte de 600 véhicules électriques Citroën C-Zero. Cette offre sera bientôt disponible à Lisbonne avec un point fort : au-delà du centre-ville, les utilisateurs d’emov pourront emprunter et déposer leur véhicule jusqu’aux abords de l’aéroport. Les résidents et les touristes pourront facilement accéder au service d’autopartage grâce à leur smartphone.

« Nous sommes parvenus à développer avec succès le service emov à Madrid en un peu plus d’un an. Nous avons toujours eu l’ambition d’étendre notre projet à d'autres villes, tant au niveau national qu’international », a déclaré Fernando Izquierdo, Directeur Général d’emov. « Aujourd’hui, nous concentrons nos efforts sur le lancement à Lisbonne, mais nous n'excluons pas de proposer le service dans une autre grande ville espagnole, avant la fin de l'année. »

Plus de nouveautés emov

À Madrid, emov offrira bientôt la possibilité de créer des comptes d'entreprises, permettant ainsi à de nombreuses grandes entreprises, PME et start-ups de gérer les déplacements de leurs employés tout en réalisant des économies importantes, pouvant atteindre jusqu'à 50 %.

Désormais la franchise est supprimée : pour seulement 1€ de plus par trajet, l'utilisateur n’aura plus à débourser 500 € en cas de responsabilité de dommages causés au véhicule. Et Fernando Izquierdo d’ajouter « cette nouveauté, une première à Madrid, va améliorer l'expérience client ; nous leur permettons de voyager en toute sérénité».

À propos d’emov

Entreprise espagnole, dont le siège est situé à Madrid, emov est née d'une alliance stratégique entre Eysa et Free2Move, la marque de services de nouvelles mobilités du Groupe PSA, deux entreprises de référence dans leurs secteurs respectifs. La capitale espagnole est la première ville dans laquelle emov a lancé son alternative d'autopartage flexible en « free floating ».

À propos d’Eysa

Eysa est une entreprise leader spécialisée dans les services de mobilité urbaine, avec une dimension importante dans le domaine technologique, autant pour les villes que pour les citoyens. Elle emploie1 800 collaborateurs et est présente dans plus de 75 villes en Espagne. Elle est également active au niveau international : en Colombie, au Brésil, aux États-Unis et au Mexique. Parmi les principaux services proposés par Eysa, l'un des plus significatifs est la gestion de stationnement. En effet, EYSA est leader en services de paiement par téléphone mobile via sa plateforme « elparking », qui permet à ses plus de 350 000 utilisateurs de s’acquitter de la taxe de stationnement réglementée dans plus de 50 villes d'Espagne, et d’accéder et de régler les stationnements privés grâce à sa technologie Parkingdoor.

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Avec ses cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall - et une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move, le Groupe PSA ambitionne d’être un constructeur automobile de référence et le fournisseur de mobilité préféré des clients. Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur groupe-psa.com/fr.

