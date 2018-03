Le Groupe PSA et DCS donnent accès à plus de 6300 stations de recharge électrique en France pour les véhicules Peugeot et Citroën

Regulatory News:

Les services ChargeMyPeugeot et ChargeMyCitroën permettent d’accéder au plus grand réseau de stations de recharge électriques disponibles. Les utilisateurs peuvent localiser les 6360 stations de recharge dans toute la France – dont 460 à charge rapide – et vérifier la disponibilité et le type de prise accessible puis y accèdent facilement grâce à leurs cartes d’abonnement. D’ici fin 2018, le réseau devrait compter 9000 points de recharge accessibles en France.

« Au regard des analyses actuelles du marché, nous sommes heureux de voir que le modèle DCS est très intéressant pour les constructeurs de voitures électriques et les opérateurs de points de recharge. Nous sommes fiers que PSA soit l'un de nos premiers clients OEM majeurs désireux de soutenir ses ventes de modèles électriques sur de nombreux marchés », ajoute Markus Bartenschlager, Président de DCS.

Cette initiative illustre la stratégie du Groupe PSA pour accompagner la transition énergétique. Sept nouvelles versions de véhicules électriques seront disponibles entre 2019 et 2021. L’ensemble des véhicules du Groupe PSA disposeront d’une version hybride ou électrique d’ici 2025.

« Ce partenariat avec DCS illustre notre stratégie pour encourager la transition énergétique. Avec ChargeMyPeugeot et ChargeMyCitroën, nous développons un service qui facilite la vie de nos clients. Il s’agit d’un service complet pour permettre d’utiliser son véhicule électrique plus simplement avec une identification rapide des bornes disponibles », déclare Jérémie Maestracci, VP de la Business Unit Voitures Electriques, Groupe PSA.

« Notre objectif a toujours été de contribuer à la création d’un cadre pratique et de créer un écosystème efficace pour nos clients. Avec ChargeNow, nous avons obtenu d’excellents résultats jusqu’à aujourd’hui - et nous sommes fiers de coopérer avec d’autres partenaires industriels tels que le Groupe PSA pour faire progresser la mobilité électrique dans le monde» déclare Bernhard Blaettel, Vice-Président des Services de Mobilité, BMW Group.

À propos du Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Avec ses cinq marques automobiles – Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move, le Groupe PSA ambitionne d’être un constructeur automobile de référence et le fournisseur de mobilité préféré des clients. Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur groupe-psa.com/fr.

À propos de Digital Charging Solutions

Digital Charging Solutions GmbH (DCS) fournit un service de recharge sur les stations publiques pour les constructeurs automobiles et les flottes d’entreprises. Le service fournit l’accès à plusieurs réseaux de recharge opérés par différents opérateurs partenaires et permet aux utilisateurs de véhicules électriques de trouver et d’utiliser les stations de recharge publique et de payer leurs recharges de manière simple et transparente. Le service de recharge de DCS inclut différents types de stations de recharge (CA/CC) dans différents marchés et bénéficie de plusieurs années d’expérience dans le lancement et le développement de solutions premium.DCS a été créée en février 2017 en se basant sur le savoir-faire et l’expérience de l’équipe du projet ChargeNow datant de 2012.

