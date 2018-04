Le Groupe PSA et Huawei dévoilent leur 1er véhicule connecté

Regulatory News:

Le Groupe PSA (Paris:UG) déploie sa plateforme CVMP « Connected Vehicle Modular Platform » pour ses véhicules connectés. CVMP s’appuie sur la plateforme IoT1 de Huawei, OceanConnect.

DS 7 CROSSBACK lancé ce mois-ci en Chine est le premier véhicule à bénéficier de la CVMP. Les clients peuvent accéder à de nouveaux services tels que la navigation connectée, la reconnaissance vocale en « langage naturel »2 et à un portail de services connectés depuis l’écran de bord du véhicule. L’état de maintenance du véhicule ainsi que l’historique des trajets et des modes de conduite sont également accessibles depuis le smartphone des clients.

Ces fonctionnalités seront régulièrement complétées par de nouveaux services pour les clients particuliers et gestionnaires de flotte. Il s’agit de services d’info divertissement, de mises à jour de logiciels à distance et de cartographie de navigation, d’un assistant personnel, des fonctions de diagnostic et de maintenance du véhicule à distance, ou encore de services utiles pour des loueurs, des gestionnaires de flotte et des opérateurs d’autopartage.

La plateforme IoT OceanConnect de Huawei s’appuie sur la solution de voitures connectées développée par Huawei. Cette solution participe au développement de la voiture connectée, de la maison et de la ville intelligente pour bénéficier d’un ensemble de prestations facilitant la vie quotidienne.

L’ensemble des interactions numériques entre la voiture et le cloud est sécurisé; les données des clients et de la voiture sont chiffrées et l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité de ces données sont garanties. La plateforme IoT de Huawei sera utilisé pour tous les véhicules connectés du Groupe PSA dans l’ensemble des régions où ces véhicules seront commercialisés.

Jean Leflour, SVP Connected Vehicle & Services Architecture Strategy, Groupe PSA déclare: « En déployant sa nouvelle plateforme qui permet de connecter le véhicule au monde de l’internet des objets, le Groupe PSA enrichit son offre de services et facilite la mobilité pour tous ses clients. Aujourd’hui aux côtés de Huawei, reconnu pour sa capacité d’innovation, nous sommes heureux de montrer la 1ère concrétisation de notre partenariat et d’offrir une nouvelle expérience à nos clients grâce à la plateforme CVMP. DS 7 CROSSBACK est le 1er véhicule à bénéficier de ce travail commun qui vise ensuite à être déployé sur l’ensemble des véhicules du Groupe.”

DS 7 CROSSBACK lancé en mars 2018 est le 1er véhicule de 2nde génération de la marque DS qui incarne le savoir-faire français du luxe et de la haute technologie. Déjà doté de nombreuses fonctions d’aides à la conduite, une nouvelle version hybride essence E-Tense 4x4 300 cv suivra en 2019, marquant ainsi l’offensive électrique Groupe PSA et de la marque DS.

Leon He, Directeur de la Division Automobile du Groupe Huawei, ajoute : « Pour l’industrie automobile, le secret d’une transformation digitale réussie consiste à construire une plateforme dans le cloud. Celle-ci permet de regrouper les constructeurs, développeurs d’écosystèmes et partenaires d’application afin de commercialiser conjointement des produits et services partout dans le monde et de fournir des services de mobilité personnalisés aux propriétaires de voitures et automobilistes ».

Le Salon de Hanovre 2018 se tient du 23 au 27 avril 2018 au Centre des Expositions de Hanovre (Allemagne). Situé dans le Hall 6, le stand de Huawei porte le numéro D18.

Pour en savoir plus sur les produits et solutions présentés par Huawei lors du salon de Hanovre : ici

1 « Internet Of Things » : Internet des Objets

2 NLU : « Natural Langage Understanding

