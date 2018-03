Le Groupe PSA investit à Valenciennes pour produire des boîtes de vitesses automatiques sous licence AISIN AW

Regulatory News:

Pour répondre à la demande croissante de boîtes automatiques le Groupe PSA (Paris:UG) a signé un contrat de licence avec AISIN AW pour produire en France des boîtes de vitesses automatiques, jusqu’à présent importées du Japon.

La performance du site de Valenciennes, associée à son savoir-faire reconnu dans l’industrialisation et la production de boîtes de vitesses, ont permis au Groupe PSA d’investir dans un nouvel atelier d’usinage et d’assemblage pour produire ces boîtes de vitesses automatiques EAT6 à 6 rapports, qui équipent les modèles cœur de gamme des marques Peugeot, Citroën, et DS, ainsi que les modèles Opel et Vauxhall produits sur les plateformes du Groupe.

L’association des compétences reconnues du site de Valenciennes et du leadership technologique d’AISIN permettra de garantir le meilleur niveau de qualité et de prestations de ces boîtes de vitesses automatiques, 6 rapports (EAT6).

L’investissement réalisé à Valenciennes s’inscrit dans la stratégie du Groupe PSA de doubler le volume de ventes des modèles équipés de boîtes automatiques, grâce à une offre au meilleur niveau technologique répondant aux attentes de ses clients. Il s’inscrit également dans la stratégie du Groupe d’optimiser ses processus industriels pour les placer au meilleur niveau de performance.

« Après 15 années d’un partenariat exemplaire dans le développement et la fourniture de boîtes de vitesses automatiques, cet accord de production sous licence en France contribue à renforcer la relation stratégique entre Aisin AW et le Groupe PSA » confirme Yannick Bézard, Executive Vice President Purchasing, pour le Groupe PSA.

