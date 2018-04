Le Groupe PSA lance son offensive multimarque en Russie

Regulatory News:

L’offensive après-vente multimarque du Groupe PSA (Paris:UG) est l’un des piliers du plan stratégique Push to Pass, annoncé en 2016. Elle a pour objectif d’élargir la base client du Groupe à l’ensemble des clients après-vente dans le monde, quels que soient la marque et l’âge de leur véhicule, ou leur budget.

La première étape de cette offensive se traduit en Russie par la commercialisation de la gamme de pièces multimarques Eurorepar, meilleur compromis en termes de coût, performance et qualité. Cette gamme est parfaitement adaptée aux véhicules de plus de 3 ans, développée selon des procédures qualité strictes et complètes, et garantie 2 ans. Elle couvre aujourd’hui plus de 65 % des véhicules* roulant en Russie, sur les familles principales de maintenance : freinage, distribution, filtration, bougies et batteries. (*hors constructeurs russes)

La deuxième étape est l’inauguration le 5 avril 2018 d’un premier garage multimarque Euro Repar Car Service à Moscou, destiné à l’entretien et à la maintenance des véhicules de toutes marques et de tous âges.

Le réseau Euro Repar Car Service devrait dépasser 500 garages en Russie dans cinq ans. Il compte aujourd’hui plus de 3 000 garages dans le monde et l'objectif est de dépasser 10 000 garages d'ici 2021.

L’inauguration du premier garage Euro Repar Car Service à Moscou a été organisée en présence de Christophe Musy, Directeur de PSA Aftermarket, Delphine Lafon-Degrange, Directrice de la business unit Independent Aftermarket et d’Evgeny Boldyrev, Directeur Pièces et Service de la région Eurasie.

« Je suis très heureux d’inaugurer le premier garage Euro Repar Car Service en Russie, qui symbolise aujourd’hui le lancement de notre activité multimarque sur le marché russe de l’aftermarket. Notre offre est particulièrement adaptée aux besoins des clients, tant en termes de réseau que de gamme de pièces. Le marché russe, avec plus de 40 millions de véhicules, est stratégique pour nous » – a souligné Christophe Musy.

« Nous prévoyons prochainement le lancement d’autres garages Euro Repar Car Service en Russie. Avec 500 garages, notre but est de prendre une part importante du marché et d’établir le réseau le plus étendu en nombre de garages. Nous invitons les réparateurs multimarques privilégiant la satisfaction client et la qualité de service à rejoindre l’enseigne Euro Repar Car Service, afin de bénéficier du soutien d’une grande enseigne internationale tout en conservant leur indépendance » – a ajouté Evgeny Boldyrev.

