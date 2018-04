Le Groupe PSA, membre fondateur de l’institut PRAIRIE, lieu d’excellence en Intelligence Artificielle

Regulatory News:

Le Groupe PSA (Paris:UG), avec Amazon, Criteo, Facebook, Faurecia, Google, Microsoft, NAVER LABS, Nokia Bell Labs, SUEZ et Valeo, s’associe au CNRS, Inria, université PSL pour devenir une référence de l’Intelligence artificielle.

Le Groupe PSA, membre fondateur de PRAIRIE1, est le premier constructeur automobile à intégrer l’institut et compte participer activement aux initiatives qui y seront développées.

Le Groupe PSA est convaincu que l’Intelligence Artificielle est au cœur d’une mutation profonde du monde automobile et de la mobilité de demain.

L’objectif de l’institut PRAIRIE est de fédérer des leaders scientifiques et industriels de l’Intelligence Artificielle pour devenir un leader mondial domaine de l’IA. Ainsi, le Groupe PSA s’adossera à un écosystème réunissant les meilleures compétences pour développer ses futures solutions de mobilité.

« Travailler avec le monde scientifique pour faire converger les intérêts académiques et industriels est inscrit dans les gênes de l’innovation du Groupe PSA », explique Carla Gohin, Directrice de la Recherche et de l’Innovation. « Nous sommes fiers d’être le premier constructeur automobile à rejoindre l’institut PRAIRIE dont l’approche intégrée permettra de développer nos connaissances en Intelligence Artificielle et d’accélérer le champ des possibles des applications automobiles. »

[1] PaRis Artificial Intelligence Research InstitutE

