(Actualisé avec déclarations)

BEYROUTH, 14 mai (Reuters) - Cinquante-cinq missiles ont été tirés la semaine dernière du territoire syrien en direction du plateau du Golan occupé par les Israéliens, a déclaré lundi le chef du Hezbollah libanais, le cheikh Sayyed Hassan Nasrallah.

Dans une allocution télévisée, il a présenté cette attaque comme une "réponse" à la poursuite des "agressions israéliennes" contre la Syrie, ajoutant qu'elle marquait le début d'"une étape totalement nouvelle" dans la lutte contre Israël.

Ces tirs, a poursuivi le dirigeant chiite libanais, montrent que la Syrie et ses alliés sont prêts à aller "le plus loin possible" pour défendre le territoire syrien contre Israël.

"Le message est le suivant: ni le régime syrien, ni l'armée syrienne, ni le peuple syrien, ni les alliés de la Syrie ne laisseront la Syrie exposée aux attaques israéliennes et ils sont disposés à aller le plus loin possible", a déclaré Hassan Nasrallah.

La semaine dernière, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé dans la nuit de mercredi à jeudi des infrastructures militaires de l'Iran en Syrie à la suite de tirs de roquettes sur le plateau du Golan, territoire syrien annexé en 1981 par l'Etat hébreu.

Tsahal a accusé des membres de la force Al Qods, corps d'élite des Gardiens de la révolution iranienne présent en Syrie, d'avoir tiré sur le Golan une vingtaine de roquettes qui ont été interceptées par son système de défense antimissile "Dôme de fer". (Tom Perry et Laila Bassam; Guy Kerivel et Nicolas Delame pour le service français)