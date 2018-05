Le Hezbollah devrait sortir renforcé des législatives au Liban

BEYROUTH, 7 mai (Reuters) - Le Hezbollah chiite, allié à la fois au régime iranien et au pouvoir syrien, devrait remporter plus de la moitié des sièges au Parlement libanais au terme des premières élections législatives depuis neuf ans, selon les résultats préliminaires annoncés par des politiciens et des médias libanais.

Ce résultat, s'il était confirmé par le décompte final, renforcerait politiquement le Hezbollah qui obtiendrait une majorité simple au Parlement, composé de 128 sièges.

Le nombre de sièges devrait toutefois être insuffisant au Hezbollah pour disposer de la majorité nécessaire au vote des lois majeures - fixée aux deux tiers des sièges -, telles que la réforme constitutionnelle.

Le Premier ministre Saad Hariri, soutenu par l'Occident, devrait conserver son poste et former le nouveau gouvernement.

Malgré un nombre de sièges en baisse selon les résultats préliminaires, Hariri devrait demeurer le député sunnite dont la formation est la plus représentée au Parlement.

Conformément à la répartition confessionnelle des pouvoirs, le Premier ministre doit être issu de la communauté sunnite.

Les résultats officiels seront communiqués lundi matin, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Nohad Machnouk.

La participation a été de 49,2%, alors qu'elle avait atteint 54% il y a neuf ans, a-t-il dit dimanche.

Comme le prévoyait la nouvelle loi électorale ratifiée en décembre dernier, un système de représentation proportionnelle a été mis en place. Le nombre de circonscriptions a aussi été modifié et les Libanais de l'étranger ont été pour la première fois autorisés à voter.

Le parti chrétien des Forces libanaises, anti-Hezbollah, apparaît comme un grand vainqueur de ces élections législatives qui lui ont permis de quasiment doubler le nombre de sièges dont il dispose, 15 contre 8 auparavant, montrent des chiffres officieux.

Selon un calcul effectué par Reuters sur la base des résultats préliminaires, le Hezbollah et ses alliés devraient disposer d'au moins 67 sièges au Parlement.

Parmi les alliés du Hezbollah figurent notamment le mouvement Amal, parti du représentant de la communauté chiite Nabih Berri, et le Courant patriotique libre (CPL), parti du président libanais Michel Aoun, chrétien maronite. Ceux-ci considèrent la puissance armée du Hezbollah comme un atout pour le Liban.

Une alliance anti-Hezbollah menée par Hariri et soutenue par l'Arabie saoudite avait remporté la majorité au Parlement lors des précédentes élections législatives, en 2009, avant de s'effriter. Le Parlement avait étendu à trois reprises depuis 2009 son propre mandat, dont la durée originelle était de quatre ans. (Tom Perry, Laila Bassam et Ellen Francis, Jean Terzian pour le service français)