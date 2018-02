Bourse de Paris : Le Libérien Weah à Paris pour parler sport et développement

* Premier déplacement hors Afrique du nouveau président

PARIS, 20 février (Reuters) - Le président du Liberia et ancienne étoile du football George Weah est arrivé mardi à Paris pour une visite de quatre jours au cours de laquelle il s'entretiendra avec Emmanuel Macron qui entend faire du sport un vecteur de développement économique et d'investissement en Afrique.

A 51 ans, l'ancien attaquant du PSG et de Monaco se retrouve à la tête d'un pays qui figure toujours parmi les derniers au monde dans le classement des Nations unies en matière de développement et où son élection a suscité de fortes attentes chez les jeunes et les classes populaires.

Sa visite en France - son premier déplacement hors d'Afrique depuis son investiture en janvier - est l'occasion pour le ballon d'or 1995 de s'assurer notamment du soutien de Paris dans les négociations autour de la dette du Liberia au Fonds monétaire international et de relancer l'aide bilatérale.

"Si je suis en visite aujourd'hui en France, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'autres pays où aller mais parce je crois que les relations bilatérales entre la France et le Liberia peuvent se renforcer sous ma présidence", a-t-il dit devant les étudiants du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) à Paris.

"La présence de la France au Liberia doit être au même niveau qu'en Côte d'Ivoire ou en Guinée parce que je sais ce que les Français sont capables de faire en termes de développement", a-t-il ajouté.

Présenté comme le point d'orgue de sa visite officielle, un déjeuner de travail réunira mercredi midi à l'Elysée une partie du gotha footballistique, dont les présidents de la FIFA et de la FFF Gianni Infantino et Noël Le Graët, et les joueurs Didier Drogba et Kylian Mbappé.

Le président de Paris 2024 Tony Estanguet, l'agence française du développement et la Banque mondiale seront également présents pour cette rencontre qui doit permettre de concrétiser une initiative portée par Emmanuel Macron lors de sa tournée africaine en novembre.

PLATEFORME

Devant les étudiants d'une université de Ouagadougou, Emmanuel Macron avait annoncé son intention d'"encourager à la fois les investissements dans le domaine des équipements sportifs et les investissements des sportifs" en Afrique.

L'objectif, indique-t-on à Paris, est d'aider via une "plateforme" les organisations internationales et les entreprises à mobiliser les financements et d'accompagner dans d'anciens sportifs professionnels désireux d'investir en Afrique dans des secteurs économiques, liés ou non au sport.

Trois mois après la visite éclair au Ghana d'Emmanuel Macron, la venue de ce dirigeant anglophone à Paris est une aubaine pour le chef de l'Etat qui a fait du renouveau des relations franco-africaines une de ses priorités diplomatiques.

Défendant un partenariat "renouvelé" et axé sur la jeunesse, l'innovation et l'entrepreneuriat avec le continent africain, Emmanuel Macron a affiché son intention de sortir du pré-carré francophone, comme le réclament depuis plusieurs décennies les milieux d'affaires et investisseurs français.

La décision de George Weah de réserver à la France son premier déplacement hors d'Afrique "est un geste inédit puisque le Liberia est traditionnellement tourné vers les Etats-Unis", note-t-on à l'Elysée.

Premier signe d'un rapprochement entre Monrovia et Paris, la décision début février de la France de placer le Liberia sur la liste des pays prioritaires de l'aide au développement française en Afrique. L'alliance française, qui avait été fermée en 2014, pourrait également à court ou moyen terme rouvrir ses portes.

Une première enveloppe d'aide bilatérale devrait être annoncée mercredi à l'issue de la rencontre entre les deux dirigeants. (Marine Pennetier, édité par Yves Clarisse)