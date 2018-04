Le Mont-Saint-Michel évacué, un individu recherché

PARIS, 22 avril (Reuters) - Le Mont-Saint-Michel (Manche) a été évacué dimanche matin par la gendarmerie qui est à la recherche d'un individu ayant proféré des menaces contre les forces de l'ordre, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

"Les forces de l’ordre sont à la recherche, par mesure de précaution, d’un homme sur le site du Mont-Saint-Michel qui a tenu des propos menaçants sur les policiers et les gendarmes", a déclaré cette source.

"On demande aux gens de sortir du Mont-Saint-Michel pour faciliter les recherches", a-t-on ajouté.

Interrogé sur franceinfo, le préfet de la Manche Jean-Marc Sabathé a indiqué que l'homme recherché, qui s'est présenté comme un animateur de rue, "a proféré devant un cafetier des menaces contre les forces de l'ordre, des menaces assez précises contre les gendarmes du Mont."

"Par souci de sécurité et pour lever le doute, puisqu'on ne connaît pas ses intentions, j'ai décidé d'une part de fermer l'abbaye (...) et de faire évacuer le Mont", a-t-il ajouté.

"Je fais ratisser maison par maison pour vérifier si cet individu n'est pas encore dans le Mont-Saint-Michel. Il est possible qu'il l'ait quitté dans le flot des touristes", a encore dit le préfet.

Le Mont-Saint-Michel, situé à la lisière de la Normandie et de la Bretagne, est le monument français le plus visité en province chaque année. (Emmanuel Jarry et Yann Le Guernigou, édité par Arthur Connan)