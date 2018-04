Le Nord-Coréen Kim Jong-un à un concert sud-coréen à Pyongyang

SEOUL, 2 avril (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et son épouse, Ri Sol Ju, ont assisté dimanche à un concert de pop sud-coréenne (K-pop) dans la capitale nord-coréenne Pyongyang dans le cadre de la détente en cours entre les deux pays.

C'est la première fois que le dirigeant nord-coréen assiste à un spectacle sud-coréen dans la capitale. On l'y a vu frapper dans ses mains en rythme sur certains des morceaux. Il a aussi pris des photos avec les chanteurs après le spectacle.

"Notre cher camarade dirigeant a dit qu'il était ému de voir son peuple approfondir sa compréhension de la culture populaire sud-coréenne et applaudir avec sincérité", a déclaré l'agence de presse nord-coréenne KCNA.

Le public nord-coréen a même entonné certaines chansons avec les artistes sud-coréens avant de leur présenter des bouquets de fleurs à la fin du spectacle.

Le concert de dimanche était donné sous le titre "Le printemps arrive" au Grand théâtre de Pyongyang Est. Parmi les invités figurait la rock star Yoon Do-hyun, le groupe de chanteuses de K-pop Red Velvet, le chanteur Cho Yong-pil et les chanteuses Lee Sun-hee et Baek Ji-young.

Le concert a apporté "un printemps de paix" aux deux Corées, a déclaré Kim Jong-un qui a présenté ses voeux d'un "automne prospère", rapporte KCNA.

Sur une photo diffusée par l'agence de presse, on voit Kim Jong-un s'adresser directement aux membres du groupe Red Velvet, qui sont suivies par plus de 4,6 millions d'abonnés sur Instagram.

La chanteuse Seohyun, qui travaille en ce moment avec le groupe sud-coréen Girls' Generation, a chanté une chanson du Nord, "Le saule bleu". Elle a donné un concert en solo en février à Séoul avec l'orchestre Samjiyon de Corée du nord.

Le chanteur Cho Yong-pil, 68 ans, a chanté plusieurs de ses succès. Il avait donné un concert en solo à Pyongyang en 2005.

Depuis, il n'y avait plus eu d'autre concert d'un artiste sud-coréen en Corée du Nord avant celui de dimanche.

Outre le concert, une équipe sud-coréenne de taekwondo a ait une démonstration dimanche à Pyongyang, qui a attiré quelque 2.300 Nord-Coréens, dont Choe Hwi, le président du comité national d'orientation des Sports.

Les chanteurs sud-coréens donneront un concert commun avec des artistes nord-coréens mardi au Ryukyung Chung Ju Yung Gymnasium, du nom du fondateur du groupe Hyundai, Chung Ju-yung, aujourd'hui décédé. Il était un chaud partisan des échanges économiques et culturels entre le Nord et le Sud.

Les deux Corées, qui sont techniquement toujours en conflit depuis la fin de la guerre en 1953, ont expérimenté une détente importante dans leurs relations depuis les J.O. de Pyeongchang où les délégations des deux pays ont défilé sous un drapeau unifié à la cérémonie d'ouverture.

Cette détente, qui s'est traduite par un certain nombre d'échanges, a permis de fixer une date pour le premier sommet entre les deux pays depuis plus de dix ans. Il aura lieu le 27 avril. (Heekyong Yang et Christine Kim; Danielle Rouquié pour le service français)