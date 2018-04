Le PIB chinois à +6,8% au 1er trimestre, au-dessus des attentes

La croissance du PIB chinois, inchangée par rapport au quatrième trimestre 2017, est légèrement supérieure aux attentes des analystes interrogés par Reuters, qui tablaient sur un chiffre de 6,7%.

Elle reste au-dessus des prévisions de l'exécutif chinois, qui prévoit une croissance de l'ordre de 6,5% sur l'ensemble de l'année 2018.

Pour l'Office chinois des statistiques (NSB), la tendance d'un développement stable et modéré va se poursuivre, et ces chiffres montrent que les frictions qui opposent la Chine et les Etats-Unis sur leurs échanges commerciaux ne la modifieront pas.

"La consommation est vraiment forte, il y a une forte croissance des salaires dans les zones urbaines", analyse l'économiste Iris Pang, spécialiste de la Chine chez ING à Hong Kong. "Nous avons sous-estimé la puissance de la consommation en Chine", ajoute-t-elle.

Elle fait également observer que les investissements immobiliers progressent alors que les analystes estiment que le secteur commence à ralentir sous l'effet de la hausse des taux et des mesures prises pour contenir l'inflation.

La progression des investissements immobiliers, un des facteurs clefs du dynamisme de l'économie chinois, a accéléré à 10,4% contre 9,9% sur janvier-février et 9,1% sur la même période de l'année dernière.

Les ventes au détail pour le mois de mars se sont accrues de 10,1% par rapport à mars 2017.

Sur une base trimestrielle, le PIB a gagné 1,4% entre janvier et mars contre 1,6% sur la période octobre-décembre.

