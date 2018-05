MADRID, 19 mai (Reuters) - Le nouveau président de la Catalogne a présenté samedi son gouvernement régional, dans lequel figurent des dirigeants emprisonnés et d'autres en exil, une initiative immédiatement dénoncée comme une "provocation" par le Parti populaire (PP) de Mariano Rajoy.

Quim Torra, partisan de l'indépendance catalane et proche allié de l'ex-président Carles Puigdemont, en exil en Allemagne, a été investi lundi après plusieurs tentatives pour faire désigner une personnalité qui ne soit ni emprisonnée, ni contrainte de résider à l'étranger.

Le gouvernement espagnol a placé la Catalogne sous administration directe après un référendum d'autodétermination qu'il qualifiait d'illégal et une déclaration unilatérale d'indépendance en octobre.

Voulant une majorité différente au parlement régional, le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy avait organisé des élections anticipées en décembre. Celles-ci avaient donné une courte victoire aux formations indépendantistes.

Quim Torra a décidé d'inclure dans son gouvernement des personnalités comme Jordi Turull et Josep Rull, tous deux en détention préventive, ainsi qu'Antoni Comin et Lluis Puig i Gordi, réfugiés à Bruxelles et visés par une demande d'extradition des autorités espagnoles.

Mariano Rajoy a affirmé qu'une fois installé un gouvernement légal à la tête de la Catalogne, Madrid lèverait son administration directe de la région.

Le porte-parole du gouvernement espagnol Inigo Mendez de Vigo a affirmé vendredi que la présence de personnalités incarcérées serait refusée par la justice qui s'est déjà opposée à des tentatives similaires par le passé.

"La composition du nouveau (gouvernement catalan) est une indication claire qu'ils entendent continuer à créer des problèmes, du conflit et de la provocation", a commenté Xavier Garcia Albiol, candidat du Parti populaire en Catalogne, dans un message sur Twitter.

