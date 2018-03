Le PSD pour une adoption de l'euro par la Roumanie en 2024

BUCAREST, 10 mars (Reuters) - Les sociaux-démocrates (PSD), au pouvoir depuis un an en Roumanie, se sont prononcés samedi lors d'un congrès extraordinaire en faveur de l'adoption de l'euro par le pays à l'horizon 2024.

Le chef de file du PSD, Liviu Dragnea, a déclaré à une foule de 4.000 partisans que l'adoption de l'euro était un objectif obligatoire et naturel pour la Roumanie, l'une des économies de l'Union européenne qui a la plus forte croissance, mais qui reste un des pays les plus pauvres et les plus corrompus de l'Union européenne.

Pays de 21 millions d'habitants, la Roumanie, entrée dans l'UE en 2007, s'était fixé à l'origine l'objectif de 2014 pour adopter l'euro, avant de le reporter à 2019. Ces dates sont apparues peu réalistes étant donné les progrès limités réalisés vers les objectifs fixés par l'UE pour aligner l'économie et les institutions roumaines sur celles de pays plus riches.

Depuis quelques années, l'économie connaît une nette embellie, avec une croissance en rythme annuel de 6,9% au quatrième trimestre 2017 et une consommation intérieure en forte augmentation, dopée par les hausses des salaires et des pensions de retraite.

"Nous devons envisager les choses courageusement et comprendre que c'est un objectif incontournable et la seule chance pour la Roumanie de s'asseoir à la table des riches en Europe", a déclaré Liviu Dragnea à propos de l'adoption de l'euro. "C'est un projet de solidarité nationale".

(Radu-Sorin Marinas; Eric Faye pour le service français)