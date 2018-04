Le Parti travailliste israélien rompt avec Corbyn

(Ajoute réaction du Parti travailliste britannique)

JERUSALEM, 10 avril (Reuters) - Le Parti travailliste israélien a annoncé mardi avoir suspendu ses relations avec le chef de file du Parti travailliste britannique, Jeremy Corbyn, en l'accusant de permettre des manifestations d'antisémitisme.

"Il est de mon devoir de signaler l'hostilité dont vous avez fait preuve envers la communauté juive, et les déclarations et actes antisémites que vous avez autorisés en tant que chef du Labour britannique", explique Avi Gabbay, président du Parti travailliste israélien, dans une lettre adressée à Corbyn et distribuée aux medias.

"Ainsi, je vous informe de la suspension temporaire de toutes les relations formelles entre le Parti travailliste d'Israël et le chef du Parti travailliste britannique", poursuit-il.

Jeremy Corbyn, élu de manière inattendue à la tête des travaillistes en 2015, est accusé de fermer les yeux sur des manifestations d'antisémitisme au sein de son parti.

Le chef de file au Labour, qui a reconnu une montée de l'antisémitisme dans les rangs de son parti, a affirmé qu'il allait redoubler d'efforts pour l'éradiquer.

"Jeremy a promis de combattre l'antisémitisme", a rappelé mardi une porte-parole de Corbyn.

"Il a souligné de manière répétée l'importance du rôle de la communauté juive au sein du Parti travailliste et l'importance de garantir que le parti accueille et soutienne toutes les communautés", a-t-elle ajouté.

Avi Gabbay a affirmé que Jeremy Corbyn avait affiché "publiquement sa haine" envers la politique du gouvernement israélien, y compris à l'égard des mesures sur lesquelles le gouvernement et l'opposition en Israël sont d'accord.

A l'occasion de la Pâque juive, le dirigeant du Labour a participé à un dîner organisé par le groupe juif d'extrême gauche Jewdas, très hostile envers Israël. Jewdas a présenté en décembre dernier l'Etat juif comme un "égout fumant à éliminer comme il convient".

En mars, des associations juives britanniques ont protesté contre Corbyn devant le parlement de Westminster en lui reprochant de ne pas s'attaquer à l'antisémitisme dans les rangs travaillistes.

Corbyn a écrit fin mars à deux organisations juives - le Board of Deputies of British Jews et le Jewish leadership Council- pour leur demander d'organiser rapidement une rencontre afin d'étudier les moyens de combattre l'antisémitisme au sein de son parti et dans la société dans son ensemble. (Ori Lewis, Jean Terzian pour le service français)