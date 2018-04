Le Portugal se fixe des objectifs budgétaires plus ambitieux

Lisbonne (awp/afp) - Le Portugal s'est fixé des objectifs de réduction du déficit public plus ambitieux pour les prochaines années, et compte dégager un excédent budgétaire dès 2020, selon le Programme de stabilité et croissance dévoilé vendredi soir par le gouvernement socialiste.

Pour cette année, Lisbonne table désormais sur un déficit public de 0,7% du PIB, alors que le budget de l'Etat adopté à l'automne mettait la barre à 1,1%.

En 2017, le Portugal a vu son déficit se creuser à 3% du PIB en raison du coût de la recapitalisation de la banque publique Caixa geral de depositos (CGD). Mais, sans cette opération d'un montant de près de 4 milliards d'euros, le déficit aurait été de 0,9%.

D'après la stratégie budgétaire du gouvernement pour la période 2018-2021, le déséquilibre des comptes publics devrait être ramené à 0,2% en 2019. En 2020, il espère dégager un excédent de 0,7% du PIB.

La dette publique du Portugal devrait être progressivement réduite, de 122,2% du PIB en 2018 à 102% en 2022.

"Nous ne pouvons pas répéter les erreurs du passé", a déclaré en conférence de presse le ministre des Finances Mario Centeno, qui préside également à l'Eurogroupe.

Frappé de plein fouet par la crise de la dette de la zone euro, le Portugal avait dû négocier en 2011 un plan d'aide international assorti d'une sévère cure de rigueur budgétaire.

L'actuel gouvernement, arrivé au pouvoir en 2015 avec le soutien de la gauche radicale, a su tirer profit d'une amélioration de la conjoncture économique pour continuer à assainir les comptes publics tout en mettant fin à plusieurs mesures d'austérité adoptées par la droite, sous la tutelle de l'Union européenne et du Fonds monétaire international.

L'économie portugaise a affiché une croissance de 2,7% en 2017, la plus forte en 17 ans, contre une hausse de 1,6% l'année précédente.

L'exécutif socialiste a revu vendredi en légère hausse ses prévisions de croissance et table désormais sur un PIB en hausse de 2,3% en 2019.

afp/rp