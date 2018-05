Bourse de Paris : Le Proche-Orient et la Chine sous surveillance, la bourse hésite 0 0 15/05/2018 | 08:08 Envoyer par e-mail :

Le CAC40 et le DAX ont perdu un peu de terrain hier, mais les indices américains ont poursuivi leur ascension. Les tensions au Proche-Orient vont dominer l'actualité aujourd'hui, même si la trame de fond pour les marchés reste centrée sur les discussions commerciales sino-américaines et une copieuse série d'indicateurs macroéconomiques.



Mais si l'incendie chinois est sous contrôle, ce n'est pas le cas du foyer proche et moyen-oriental. Déjà secouée par la décision américaine de quitter l'accord sur le nucléaire iranien, la région a connu un nouvel épisode sanglant hier avec la mort de près de 60 Palestiniens lors de violents heurts avec les forces israéliennes, en marge de l'inauguration de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem et du 70ème anniversaire de la création de l'Etat Hébreu. Israël et les Etats-Unis ont accusé le Hamas d'avoir provoqué les violences. De nouveaux affrontements sont à craindre aujourd'hui.



Les indicateurs avancés du CAC40



Les temps forts économiques du jour



Autant la séance de lundi était calme sur le front des données macroéconomiques, autant celle de mardi s'annonce dense. Nouvelle estimation du PIB allemand du 1er trimestre (8h00, consensus +0,4%), inflation française (8h45, consensus +0,1%), créations d'emplois en France au 1er trimestre (8h45, consensus +0,4%), données mensuelles sur l'emploi britannique (10h30, consensus chômage 4,2%), production industrielle européenne (11h00, consensus +0,6%), indice ZEW allemand (11h00, consensus -8 / 2), nouvelle estimation du PIB de la zone euro (11h00, consensus +0,4%) pour l'Europe. Aux Etats-Unis, les ventes de détail (14h30, consensus core +0,5%) précèderont l'indice Empire State (14h30, consensus 15,1), l'indice du marché immobilier NAHB (16h00, consensus 70) et les stocks des entreprises (1h00, consensus +0,2%).



L’euro s'est stabilisé après ses gains de la veille, à 1,9342 dollar. Le pétrole est ferme avec un baril de brut léger américain WTI à 71,03 USD et un Brent de Mer du Nord à 78,32 USD. L'once d'or se négocie 1.313 USD, stable.



Les principaux changements de recommandations



• AlphaValue reste acheteur d'Air France KLM, avec un objectif ramené de 13,10 à 8,85 euros.

• GreenSome Finance passe de neutre à achat sur Delta Plus Group, en visant 53,30 euros contre 51 euros précédemment.

• HSBC passe d'achat à conserver sur Elis en visant 22 euros contre 25 précédemment.

• Barclays reste à pondération en ligne sur Eutelsat mais réduit de 20,10 à 18,30 euros son objectif.

• RBC Capital Markets reste à sousperformance sur Eutelsat mais réduit de 17 à 16 euros son objectif.

• Société Générale reste à l'achat sur Eutelsat mais réduit de 28 à 27 euros son objectif.

• HSBC passe d'achat à conserver sur Elis en visant 22 euros contre 25 précédemment.

• Goldman Sachs reste acheteur de JCDecaux mais révise de 39,80 à 39 euros son objectif.

• Barclays reste à souspondérer sur JCDecaux, avec un objectif ajusté de 28 à 27,50 euros.

• Barclays démarre le suivi de Vicat à souspondérer en visant 62 euros.



L’actualité des sociétés



Free fait en général plus de bruit que sa maison-mère Iliad. Une fois n'est pas coutume, c'est le holding qui se retrouve au cœur de l'actualité, avec l'arrivée de Thomas Reynaud comme directeur général, Maxime Lombardini prenant la présidence. Axa a cherché à rassurer le marché sur le financement du rachat de XL Group : l'IPO de la filiale américaine a rapporté 4 milliards de dollars avec l'exercice de la surallocation et l'émission des convertibles. C'est finalement Worldline, la filiale d'Atos, qui va récupérer la division paiements de SIX pour 2,3 milliards d'euros, mais seulement 283 millions en numéraire, le solde étant constitué de 27% du capital de Worldline à émettre. Une grosse série de publications de chiffres d'affaires de petites et moyennes valeurs a eu lieu à Paris depuis hier soir, dont Eutelsat, Eiffage, JCDecaux et Trigano pour les plus médiatiques.



Les places boursières mondiales ont soufflé hier après une belle série haussière. L'Europe était partagée entre de modestes hausses et de petites baisses, tandis que Wall Street a légèrement progressé. Les investisseurs semblent rassurés par la tournure prise par les discussions entre la Chine et les Etats-Unis sur leurs désaccords commerciaux. Ou peut-être commencent-ils à mieux cerner la méthode Trump, qui consiste à ruer dans les brancards et à faire le plus de battage possible avant de mettre tout le monde autour d'une table pour discuter. Une stratégie qu'il semble avoir employée avec ZTE, l'équipementier télécom chinois, dont il a quasiment sonné l'arrêt de mort en interdisant aux fournisseurs américains de l'alimenter, avant d'accepter de reconsidérer sa position au risque de froisser son propre camp. Il faut dire que Pékin aurait fait savoir que la remise en selle de son champion était un préalable à toute discussion commerciale, selon le 'Financial Times'. Aujourd'hui, les têtes d'affiche pour les publications trimestrielles se nomment Allianz, Vodafone, Crédit Agricole et Engie en Europe, où l'on prendra aussi connaissance des chiffres de ThyssenKrupp, Iliad, Faurecia (journée investisseurs), Commerzbank, Merck KGaA ou RWE. Aux Etats-Unis, le géant Home Depot fait partie des dernières annonces de la saison.

