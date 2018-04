Le SD-WAN pour Office 365 : Aryaka aide la société d'apprentissage en ligne (eLearning) du City & Guilds Group, à améliorer le temps de réponse des applications Office 365

SD-WAN mondial d'Aryaka réduit le temps nécessaire de 10 à 0,05 secondes pour l'ouverture des fichiers SharePoint par les utilisateurs à l'échelle mondiale : les performances d'Outlook s'améliorent de 9 fois dans le monde

LONDRES, le 19 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Aryaka®, leader mondial du SD-WAN, a annoncé aujourd'hui que sa technologie SD-WAN a permis au City & Guilds Group, leader mondial en matière de compétences en milieu de travail, eLearning et encadrement de leaders, d'accélérer les temps de réponse des applications Office 365, augmentant ainsi la productivité et améliorant la collaboration entre les utilisateurs en Europe et en Asie-Pacifique.

Le City & Guilds Group, dont le siège se trouve à Londres, travaille avec des prestataires de formation, des gouvernements et de grandes entreprises pour aider à façonner et soutenir le développement des compétences pour les employeurs dans plus de 100 pays.

Les membres de l'équipe de l'entreprise sont également dispersés à travers le monde entier et collaborent principalement à l'aide des applications Microsoft Office 365, mais de nombreux utilisateurs distants ont du mal à accéder à l'instance du groupe Office 365 hébergée à Dublin. Par exemple, l'ouverture d'un fichier à partir du lecteur SharePoint de l'entreprise peut prendre plus de 37 secondes. Outre le nombre élevé de plaintes des utilisateurs, les problèmes de performances ont limité l'adoption d'Office 365 pour les employés à l'échelle mondiale.

« Nos utilisateurs de Wellington, en Nouvelle-Zélande, ont constaté des délais de 10 à 15 secondes lors de l'ouverture d'un document Microsoft Word standard, ce qui a évidemment eu un impact sur la productivité. Nous savions que cela constituerait un obstacle à la poursuite de la collaboration et l'atteinte nos objectifs en matière de revenus », commente Alan Crawford, Directeur informatique de City & Guilds Group. « Il est important de s'assurer que les avantages que nous offrons à travers des déploiements d'applications à l'échelle du groupe sont tout aussi bien reçus dans toutes les régions géographiques que nous desservons ».

« Le City & Guilds Group a tenté de se connecter aux clouds Microsoft locaux, mais cela n'a pas résolu les problèmes de latence et de performance des applications pour les utilisateurs de la région Asie-Pacifique », ajoute Crawford.

Dans sa quête d'une réponse, City & Guilds Group a finalement choisi le SD-WAN global d'Aryaka. Dans la mesure où Aryaka fournit le SD-WAN en tant que service, City & Guilds Group a pu déployer la solution en une heure. Les utilisateurs ont constaté des améliorations spectaculaires en termes de performances des applications et étaient en mesure subitement de collaborer sur Office 365 en temps réel.

À titre d'exemples, on trouvera ci-dessous quelques améliorations des performances d'applications qu'ils ont remarquées :

Performances d'application

Office 365 Avec l'infrastructure réseau traditionnelle Avec Global SD-WAN d'Aryaka



Charger un fichier de 10 Mo sur SharePoint







37,31 secondes



12,88 secondes Ouvrir un fichier SharePoint de 10 Mo



9,87 secondes 0,05 seconde Charger un fichier de 10 Mo sur OneDrive



36,72 secondes 12,30 secondes Envoyer une pièce jointe e-mail de 10 Mo



23,71 secondes 8,11 secondes Ouvrir un agenda partagé 5,24 secondes 1,91 seconde

« Nos collègues du monde entier ont pu charger leurs fichiers sur SharePoint trois fois plus vite, nous avons réduit de 200 fois le temps nécessaire pour ouvrir des fichiers SharePoint de 10 Mo et constaté une amélioration triple du temps nécessaire pour télécharger des fichiers de 10 Mo sur OneDrive », continue Crawford. « Avec Aryaka, les membres de notre équipe internationale peuvent à présent collaborer de manière transparente et développer du matériel didactique plus rapidement pour nos clients, en fournissant les ressources les plus récentes et de haute qualité pour le perfectionnement du personnel. Nous considérons Aryaka comme le seul SD-WAN pour Office 365 ».

« Alors que les entreprises continuent à se développer à l'échelle mondiale et participent aux activités de fusion et d'acquisition, lors de la migration des applications vers le cloud, l'adressage du WAN d'entreprise est un facteur critique pour l'exécution des activités », a déclaré Ashwath Nagaraj, Fondateur et Directeur des technologies (CTO) d'Aryaka. « Avec le SD-WAN mondial d'Aryaka, les entreprises peuvent agir rapidement pour capitaliser sur les besoins changeants de l'entreprise en temps quasi réel, au lieu de souffrir de la lenteur des performances des applications et des délais de mise en oeuvre des projets. Nous sommes ravis de voir les résultats obtenus par le City & Guilds Group avec notre service SD-WAN mondial en tant que Service ».

Selon le récent Rapport sur l'état de connectivité SD-WAN, le délai moyen d'un fichier de 100 Ko pour traverser les liaisons Internet de l'Asie vers les Amériques peut atteindre 4 000 millisecondes. Les entreprises utilisant un SD-WAN mondial basé sur un réseau privé natif du cloud comme celui d'Aryaka, atteignent en moyenne 4,1 fois plus rapidement les performances des applications et présentent 2,5 fois moins de variation en ce qui concerne les temps de réponse.

Déployé par plus de 800 entreprises mondiales, Aryaka est le premier fournisseur mondial de SD-WAN et possède la solution SD-WAN à la croissance la plus rapide sur le marché aujourd'hui, offrant des performances améliorées pour les applications cloud et sur site dans le monde entier. Le SD-WAN mondial d'Aryaka est rapidement devenu le seule moyen de substitution viable au MPLS pour les entreprises internationales qui ont besoin d'alternatives aux infrastructures WAN existantes pour la livraison des applications stratégiques.

Pour en savoir plus sur Aryaka, consulter www.aryaka.com.

À propos du City & Guilds Group

Le City & Guilds Group est un leader dans le développement des compétences mondiales. Le groupe travaille avec les prestataires de formation, les employeurs et les gouvernements dans plus de 100 pays à travers le monde pour aider les personnes, les entreprises et les économies à se développer en façonnant les systèmes de compétences et en soutenant le développement des compétences. Le groupe est composé de City & Guilds, ILM, Kineo, The Oxford Group, Digitalme, e3Learning et Gen2.

Pour en savoir plus, consulter www.cityandguildsgroup.com .

À propos d'Aryaka

Aryaka transforme la façon dont les entreprises mondiales connectent les sites et les utilisateurs dans le monde entier, et la façon dont elles utilisent des applications stratégiques pour prendre en charge les demandes d'exécution dans le monde professionnel actuel. Le SD-WAN mondial d'Aryaka combine un réseau privé spécifique, le SD-WAN, des techniques d'optimisation et d'accélération, une connectivité aux plateformes cloud et une visibilité réseau en une seule et même une solution unique livrée en tant que service.

Pour en savoir plus, consulter www.aryaka.com. Nous suivre sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn.

