Le Stoxx 600 Europe finit sur un gain symbolique dans de faibles volumes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'indice Stoxx Europe 600 a clôturé sur un gain symbolique de 0,07% à 390,5 points mercredi selon FactSet, alors que les indices européens ont terminé la séance en ordre dispersé, dans des volumes très faibles entre les fêtes de Noël et du Nouvel an. Au moment de leur clôture, Wall Street progressait dans le vert, dans un climat favorable aux valeurs de l'immobilier et des services aux collectivités. Soutenu par les valeurs parapétrolières, le CAC 40 a fini en hausse de 0,08%, à 5.368,84 points. Le DAX a pour sa part terminé en recul de 0,02% tandis que le FTSE 100 a cédé 0,15%. (echalmet@agefi.fr) ed: GLB