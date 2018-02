Le centre-gauche tchèque ouvert à une coalition gouvernementale

PRAGUE, 21 février (Reuters) - Le Parti social démocrate (CSSD) tchèque a entamé mercredi des discussions en vue de former un gouvernemental avec le parti conservateur Ano de l'homme d'affaires Andrej Babis, le vainqueur des élections législatives d'octobre, ouvrant ainsi la voie à la possible constitution d'une coalition majoritaire.

Ano ("oui" en tchèque), disposant de 78 sièges sur les 200 de la chambre basse du Parlement, avait constitué un gouvernement minoritaire dans la foulée de sa victoire. Mais ce dernier est tombé le mois dernier après le vote d'une motion de censure.

Andrej Babis, qui tente depuis de former un nouveau gouvernement, a dit au début du mois ne pas exclure des élections législatives anticipées s'il ne parvient pas à ses fins.

Jusqu'ici, les autres partis avaient refusé de travailler avec lui parce qu'il est accusé d'avoir demandé illégalement deux millions d'euros de subventions de l'Union européenne il y a dix ans. L'homme d'affaires dément toute malversation et Ano refuse de désigner un autre candidat au poste de Premier ministre.

Le nouveau dirigeant social-démocrate Jan Hamacek, élu dimanche à la tête du CSSD, a déclaré que les deux partis s'attachaient en premier lieu à définir les points sur lesquels ils sont susceptibles de se mettre d'accord dans le cadre d'une coalition.

"Nous pouvons discuter d'une coopération au niveau gouvernemental à la condition d'être en mesure d'arriver à un accord sur le programme et, au bout du compte, sur les personnes", a-t-il dit à des journalistes à l'issue de son entrevue avec Andrej Babis.

Jan Hamacek a ajouté que son parti voulait discuter d'une fiscalité plus élevée pour le secteur financier et celui des télécoms, d'une plus grande progressivité des impôts sur les revenus ou encore d'une baisse du montant des dividendes versés par des sociétés basées en République tchèque à leur maison mères situées à l'étranger.

Les sociaux-démocrates ont réaffirmé que tout gouvernement dont ils feraient partie devait fermement suivre une ligne de conduite pro-occidentale et éviter toute mesure qui pourrait remettre en cause l'appartenance du pays à l'Union européenne et à l'Otan.

Comme le CSSD, qui est tombé en octobre à son plus bas score depuis 1993 et la dissolution de la Tchécoslovaquie, ne détient que 15 sièges, une coalition avec Ano devrait s'élargir à un autre parti pour être majoritaire, possiblement les communistes, qui disposent également de 15 sièges.

Andrej Babis partage la position pro-occidentale du CSSD mais il n'a pas exclu la formation d'un autre gouvernement minoritaire, qui aurait le soutien des communistes et du parti d'extrême-droite SPD, qui exige la promulgation d'un loi permettant l'organisation de référendums posant la question du maintien de la République tchèque dans l'UE et dans l'Otan.

(Robert Muller, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Arthur Connan)