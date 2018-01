Le chef d'état-major de l'armée yéménite blessé par une mine

Le chef d'état-major de l'armée yéménite a été légèrement blessé vendredi par une mine dans la province d'Al Djouf, théâtre de violents affrontements entre forces gouvernementales et rebelles chiites houthis, a annoncé un membre du gouvernement.

Le général Taher al Akili inspectait des positions gouvernementales dans le district de Khoub Oual-Chaaf, le plus grand de la province, dont l'armée a repris la majeure partie le mois dernier.

Avec l'appui de la coalition sous commandement saoudien, les forces fidèles au président Abd Rabou Mansour Hadi ont intensifié leur offensive contre la milice chiite pro-iranienne après la mort de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, tué par les Houthis qui l'accusaient de trahison.

Le conflit, largement considéré comme une guerre par procuration entre l'Arabie saoudite et l'Iran, a fait au moins 10.000 morts et plus de deux millions de déplacés. Sept millions de Yéménites sont en outre menacés par la famine et un million de cas de choléra ont été recensés. (Sami Aboudi, Jean-Philippe Lefief pour le service français)