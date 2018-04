Bourse de Paris : Le djihadiste français Mehdi Nemmouche sera jugé en Belgique

BRUXELLES, 19 avril (Reuters) - La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles a renvoyé jeudi le djihadiste français Mehdi Nemmouche devant une cour d'assises pour assassinat terroriste lors de l’attentat au Musée juif de Bruxelles le 24 mai 2014, a annoncé le parquet fédéral belge.

Un autre homme, Nacer B., est également renvoyé en cour d'assises pour le même chef.

Mehdi Nemmouche a été mis en examen en 2017 à Paris pour l'enlèvement et la séquestration en Syrie par l'organisation de l'Etat islamique de quatre journalistes français, Didier François, Edouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres, entre juin 2013 et avril 2014.

Cet homme de 33 ans, né à Roubaix, dans le nord de la France, dans une famille d'origine algérienne, est soupçonné d'être l'auteur des tirs lors de l'attentat du musée juif de Bruxelles, où quatre personnes ont été tuées.

Il avait été arrêté le 30 mai 2014 en possession d'armes à Marseille, où il était arrivé en autocar venant d'Amsterdam via Bruxelles. La Belgique avait demandé et obtenu son extradition. (Bureau de Bruxelles, avec Emmanuel Jarry à Paris, édité par Yves Clarisse)