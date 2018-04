Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morningstar a relevé la note du fonds AXA WF Framlington Global Real Estate Securities de Neutre à Bronze. Le point fort de l'équipe, qui gère les stratégies AXA Aedificandi et AXA WF Framlington European Real Estate (notées "Silver") depuis plus d'une décennie, est sans conteste l'Europe. Mais elle tire aussi son épingle du jeu au niveau mondial, notamment depuis le renforcement de la part active de la gestion en 2012.Stabilité et expérience constituaient déjà deux points forts de cette équipe de quatre gérants dirigée par Frédéric Tempel, un investisseur en immobilier aussi chevronné que compétent, indique Morningstar.L'équipe utilise un processus axé sur la recherche robuste et adopte un horizon d'investissement long. L'historique du fonds s'est amélioré depuis la refonte de la stratégie en septembre 2008. Le rendement de la sélection de titres est bon en Europe et aux États-Unis, mais le Japon reste un marché difficile à gérer.