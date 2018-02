LONDRES, 10 février (Reuters) - Le gouvernement britannique a accueilli avec surprise la mise en garde de Michel Barnier, qui a déclaré vendredi qu'une période de transition post-Brexit "n'était pas acquise".

"Etant donné le travail intense qui a eu lieu cette semaine, il est surprenant d'entendre que Michel Barnier est ambigu sur la position du Royaume-Uni concernant la période de transition", a déclaré en début de soirée le ministre britannique chargé du Brexit, David Davis.

"Nous recherchons une période limitée dans le temps pendant laquelle l'accès mutuel à nos marchés sera maintenu dans les termes existants", a-t-il ajouté.

Lors d'une conférence de presse à mi-journée à Bruxelles, le négociateur en chef de la Commission européenne avait adressé un message sévère à Londres, qui a fait glisser la livre sterling sur les marchés des changes.

Michel Barnier a listé les divergences de Londres par rapport au cadre proposé par Bruxelles pour cette période de transition qui doit atténuer les effets du Brexit en maintenant, jusqu'à la fin décembre 2020, les règles et relations actuelles.

"Si ces divergences persistent, une transition ne sera pas acquise. Si ces désaccords devaient persister, il y aurait indubitablement un problème", a-t-il prévenu.

Le négociateur en chef des Européens, qui s'exprimait au terme d'une semaine de discussions intensives, a notamment évoqué la question de la liberté de circulation, déplorant que le gouvernement britannique refuse d'accorder un droit de résidence intégral aux ressortissants européens qui arriveront durant la période de transition, soit entre le Brexit programmé le 29 mars 2019 et le 31 décembre 2020.

Londres, a-t-il ajouté, veut aussi des mécanismes lui permettant de se soustraire à de nouvelles directives que l'UE adopteraient pendant cette transition mais qui lui déplairaient. Dans l'esprit des Européens au contraire, le Royaume-Uni devra appliquer toutes les règles européennes y compris celles à venir jusqu'à la fin de cette période.

Le gouvernement britannique est en outre réticent à accepter la demande de l'Union européenne de pouvoir restreindre l'accès des Britanniques au marché unique européen durant la période de transition au cas où Londres violerait les règles acceptées d'un commun accord.

Le prochain cycle de négociations sur le Brexit doit débuter le 26 février.

L'objectif de part et d'autre est de parvenir à un accord sur cette période de transition d'ici au sommet européen des 22 et 23 mars. (Andrew MacAskill avec Gabriela Baczynska et Robert-Jan Bartunek à Bruxelles Henri-Pierre André pour le service français)