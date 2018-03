Le gouverneur de Floride signe une loi sur le contrôle des armes

(Actualisé avec procédure juridique de la NRA)

10 mars (Reuters) - Le gouverneur de Floride, le républicain Rick Scott, a signé vendredi une loi adoptée par les parlementaires de l'Etat, qui relève l'âge minimum légal pour acheter des armes à feu, impose un délai d'attente de trois jours pour toute vente de fusils et autorise certains employés d'établissements scolaires à être armés.

Cette loi est contestée par la National Rifle Association (NRA), le puissant lobby des armes à feu, qui a annoncé lancer une procédure juridique fédérale afin de la faire annuler.

Selon la NRA, les mesures instaurées violent les droits constitutionnels des Américains.

La loi a été baptisée "Marjory Stoneman Douglas High School Public Safety Act", du nom du lycée de Parkland, en Floride, où un jeune de 19 ans a abattu 17 personnes le 14 février avec un fusil d'assaut semi-automatique.

"La journée d'aujourd'hui est un exemple pour tout le pays, en ce qu'elle montre que le gouvernement peut et doit agir promptement", a dit le gouverneur avant la signature, entouré de rescapés de la fusillade et de membres de leurs familles. Cette législation, a-t-il souligné, est le fruit d'un compromis qui a pris en compte les inquiétudes des partisans d'un contrôle des armes et les défenseurs du port d'arme.

Les lycéens rescapés avaient réclamé certaines des mesures inclues dans le texte de loi malgré les objections de la NRA.

Les parlementaires de Floride ont toutefois rejeté l'une de leurs principales demandes: l'interdiction des fusils d'assaut semi-automatiques, du type de celui utilisé pour la tuerie de Parkland.

Parmi les mesures qui retiennent le plus l'attention dans la nouvelle loi figure la disposition autorisant le personnel des écoles à être entraîné et armé, afin de pouvoir défendre leur établissement en cas d'attaque de type Parkland.

La loi a été adoptée par les élus de Floride après qu'y soit adjointe une formule qui exempte la majeure partie des enseignants de participer à ce programme, cela pour rallier le soutien des démocrates et de Rick Scott, lequel s'était dit hostile à ce que les professeurs soient armés. Scott a dit n'être toujours pas convaincu par la mesure mais vouloir signer la loi tout de même. (Jonathan Allen, Eric Faye et Jean Terzian pour le service français)