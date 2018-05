Le groupe Leadeo accompagne delaware France dans la détection de nouvelles opportunités commerciales

Le groupe Leadeo, spécialiste français de la détection de leads et d'opportunités commerciales à destination des éditeurs de logiciels et des sociétés de service informatique, accompagne pour une nouvelle année la direction commerciale de delaware France dans l'accès à de nouveaux prospects.

Créé fin 2009, delaware France rassemble plus de 300 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 44 M€ en 2017. La société accompagne plusieurs dizaines de grands comptes et ETI, notamment sur les secteurs du Retail, de l'industrie, de la chimie, du service, en leur permettant d'optimiser leurs processus de gestion et en les accompagnant dans leur transformation digitale, grâce à son excellence opérationnelle, son expérience client et sa vision en affaires.

Pour accélérer son développement, delaware France se base sur un modèle commercial éprouvé associant équipe interne dédiée et appui externe au travers des équipes de Leadeo. Concrètement, Leadeo s'appuie sur de nombreux leviers pour permettre à l'équipe de delaware France de renforcer ses parts de marché sur tout le territoire : campagne téléphonique auprès de bases clients, promotion d'événements, détection de projets, marketing digital et e-mailing.

Tous ces éléments permettent de créer un support important pour soutenir les ventes et détecter des opportunités d'affaires après de grands comptes et ETI évoluant dans les secteurs d'activités sélectionnés par delaware France. Pour ce faire, Leadeo s'appuie sur son savoir-faire métier et sur une méthodologie et des outils innovants.

Irena Iordanova, responsable Marketing chez delaware France "Les équipes de Leadeo ont su comprendre notre besoin et intégrer les spécificités métier liées à nos marchés. Nous avons pu avec leur support mieux promouvoir nos activités et identifier des opportunités d'affaire auprès de notre base clients et de nouvelles sociétés. Collaborer avec LEADEO, l'un des acteurs les plus renommés spécialisé dans la détection de leads IT, est un réel avantage concurrentiel qui nous permet de bénéficier d'une force commerciale extérieure nous permettant de développement notre CA . Nous apprécions leur proximité et leur implantation 100% française qui nous permet de nous appuyer sur un partenaire de proximité"

