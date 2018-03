Le groupe Leadeo passe les deux millions d'euros de chiffre d'affaires

Leadeo, le spécialiste de la détection et de la vente de leads IT qualifiés pour les éditeurs de progiciels, intégrateurs et SSII, annonce une très bonne année 2017 et une nette croissance de son chiffre d'affaires. Cette évolution s'explique par l'évolution de son offre de services notamment sur son pôle comparateur.

La croissance a en effet été portée par un changement de stratégie du groupe qui a entre autres fait évoluer son positionnement pour se transformer en véritable guichet marketing unique permettant à ses clients d'accéder à des opportunités commerciales à forte valeur ajoutée et d'accélérer leurs ventes. De plus, la société a considérablement amélioré son offre de comparaison qui s'est enrichie de nouveaux services .

En 2018, le groupe va accélérer sa croissance notamment en innovant avec le lancement de nouveaux services comme Leadsoft, une solution dédiée au traitement et au suivi des Leads. Cette application permet de gérer un centre d'appels, la détection de projets, l'intégration des Leads provenant de campagnes digitales et d'autres événements (réseaux sociaux, e-mailing, salons/évènements, référencement naturel/SEO, campagnes Adwords, etc.). Cette année sera aussi importante en matière de recrutement pour Leadeo qui souhaite s'entourer de nouveaux experts.

Laurent EHRHART, Directeur associé de Leadeo « Le groupe Leadeo a réussi à mener à bien sa stratégie de diversification pour se développer en agence entièrement dédiée à la détection de projets et de leads IT. Nous avons reçu un accueil enthousiaste de la part de nos différents clients qui nous ont renouvelé leur confiance pour accéder à de nouveaux contrats. Nous pensons réaliser une nouvelle croissance à deux chiffres en 2018 et nous trouvons dans un cercle vertueux conjuguant récurrence de revenu et nouveaux contrats. »

